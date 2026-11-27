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Νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε ο Μπραχίμ Ντίαζ, επεκτείνοντας τη συνεργασία του έως το καλοκαίρι του 2031.

Τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης θα φορά ο Μπραχίμ Ντίας έως το 2031, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η επέκταση του συμβολαίου του. Ο διεθνής Μαροκινός άσος βρίσκεται στο Μπερναμπέου από το 2019 και ήδη έχει κατακτήσει επτά τίτλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Μπραχίμ Ντίας συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, με τον παίκτη να είναι πλέον δεσμευμένος με τον σύλλογο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.

Ο Μπραχίμ έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2019 σε ηλικία 19 ετών. Στις έξι σεζόν του φορώντας τη φανέλα μας, έχει παίξει 173 αγώνες και έχει κερδίσει 7 τίτλους: 1 Champions League, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Σούπερ Καπ UEFA, 2 τίτλους La Liga και 2 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Είναι διεθνής με το Μαρόκο, με το οποίο έχει παίξει 36 αγώνες μέχρι σήμερα και έχει σκοράρει 15 γκολ. Ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025.