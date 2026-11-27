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Ο Ναντίρ Ιφί αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Νοεμβρίου στη EuroLeague, έπειτα από έναν εντυπωσιακό μήνα, στον οποίο χάρισε στην Παρί τρεις διαδοχικές νίκες με δικά του καθοριστικά σουτ.

Έναν Νοέμβριο που δύσκολα θα ξεχάσει διανύει ο Ναντίρ Ιφί, με τη EuroLeague να αναδεικνύει τον Γάλλο γκαρντ MVP του μήνα, επιβραβεύοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Παρί.

Ο Ιφί απέδειξε πως διαθέτει κάτι περισσότερο από την έφεσή του στο σκοράρισμα, καθώς σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις ανέλαβε την ευθύνη του καθοριστικού σουτ και χάρισε τη νίκη στους Παριζιάνους.

Αρχικά, απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, σκόραρε στην εκπνοή της παράτασης για το τελικό 111-109. Ακολούθησε η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, όπου με τρίποντο 14 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη διαμόρφωσε το 89-86, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 25 πόντους και οκτώ ασίστ.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, επανέλαβε το κατόρθωμά του απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ευστοχώντας σε τρίποντο 16 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε για το τελικό 97-96.

Μάλιστα, κανένας άλλος παίκτης από τη σεζόν 2011-12 και έπειτα δεν είχε πετύχει τρία τέτοια νικητήρια καλάθια στην ίδια σεζόν, με τον Ιφί να το καταφέρνει μέσα σε τρεις διαδοχικούς αγώνες!

Ο Γάλλος αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της βαθμολογικής αντεπίθεσης της Παρί, υπογράφοντας με τις εμφανίσεις του έναν από τους πιο εντυπωσιακούς μήνες στη φετινή EuroLeague.