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Χωρίς τους φιλάθλους του θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ την προσεχή Τετάρτη (2/11 19:00) με την Καλαμάτα στη Νίκαια - Τα εισιτήρια από πλευράς Μεσσήνιων

Η «Μαύρη Θύελλα» ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο ο Δικέφαλος δεν θα έχει τη στήριξη του κόσμου του, ελέω της σύμβασης που έχει υπογραφεί με τον τοπικό Δήμο.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας:

«Ανακοίνωση έναρξης διάθεσης εισιτηρίων για τον αγώνα Καλαμάτα - ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (02/12, 19:00), ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νεάπολης.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα λάβουν σχετικό email με πρόσκληση, στην οποία θα αναγράφεται η θύρα που αντιστοιχεί στη θέση τους και θα πρέπει να την περάσουν στο Gov.gr Wallet.

Μέθοδος αγοράς εισιτηρίων

Για την αγορά εισιτηρίων μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο (https://www.more.com/.../pae-kalamata-eisitiria-agonon.../).

Υπενθυμίζεται πως λόγω της σύμβασης που έχει υπογράψει η ομάδα μας με τον Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρεντη-Νίκαιας δεν θα διατεθούν εισιτήρια στους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας. Για τον ίδιο λόγο υπάρχει και ο περιορισμός του ΑΜΚΑ, καθώς εισιτήρια για το παιχνίδι μπορούν να προμηθευτούν μόνο όσοι έχουν βρεθεί σε τουλάχιστον ένα εντός έδρας παιχνίδι της Μαύρης Θύελλας στη σεζόν.