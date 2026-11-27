Η Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες GameTech εταιρείες στον κόσμο, αναδείχθηκε «Operator of the Year» για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και τέταρτη συνολικά στα EGR Operator Awards 2026, τον σημαντικότερο θεσμό βραβείων του κλάδου διεθνώς. Η εταιρεία απέσπασε συνολικά έξι βραβεία, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στον χώρο του igaming.

Εκτός από την κορυφαία διάκριση του θεσμού, η Kaizen Gaming κέρδισε τους τίτλους «Casino Operator of the Year», «Casino Product of the Year», «Best Native App», «Best Use of Brand Ambassador» και «Football Betting Operator of the Year». Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν την υπεροχή της εταιρείας σε τομείς όπως η τεχνολογία, η εμπειρία χρήστη και το μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα, αντανακλούν τη σταθερή επένδυσή της στους ανθρώπους και την τεχνολογία, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Η φετινή επιτυχία έρχεται να επισφραγίσει ακόμη μία χρονιά ανάπτυξης για την Kaizen Gaming, κατά την οποία επεκτάθηκε σε ακόμα δύο νέες αγορές, στην Γκάνα και πιο πρόσφατα στις Φιλιππίνες. Παράλληλα με τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της, η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της GameplAI, παρόχου λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς του sports trading και των analytics, ενώ παρουσίασε νέα προϊόντα, που ενισχύουν περαιτέρω την πλατφόρμα της.

Την ίδια χρονιά, η εταιρεία διεύρυνε τις συνεργασίες της στον χώρο του αθλητισμού, στηρίζοντας μεγάλες διοργανώσεις και κορυφαίες ομάδες. Το online betting και gaming brand της εταιρείας, Betano, ήταν Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, καθώς και Επίσημος Χορηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Στις συνεργασίες αυτές προστέθηκαν η νέα στρατηγική συμφωνία με την Τότεναμ και η ανακοίνωση του Betano ως Επίσημου Χορηγού του UEFA EURO 2028.

Η Kaizen Gaming είναι προσηλωμένη στη προώθηση και τήρηση διαφανών ρυθμιστικών πλαισίων με ενιαίους κανόνες και στο υπεύθυνο παιχνίδι, ενώ επιδιώκει να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των αγορών όπου δραστηριοποιείται. Παράλληλα, στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Σχετικά με την Kaizen Gaming

H Kaizen Gaming αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech διεθνώς. Με επίκεντρο την Τεχνολογία και τον ‘Ανθρωπο έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο την καλύτερη και την πιο αξιόπιστη εμπειρία διαδικτυακού παιχνιδιού.

Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία με το brand Betano σε πολυάριθμες αγορές της Ευρώπης, της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής, της Αφρικής αλλά και της Ασίας, ενώ απασχολεί περίπου 3.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η Kaizen Gaming έχει βραβευτεί ως κορυφαίος παίκτης στην παγκόσμια βιομηχανία του sports betting και online gaming. Στις διακρίσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται τα βραβεία “Operator of the Year” στα EGR Operator Awards και τα SBC Awards για το 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες: Kaizen Gaming.