Ο Ζερεμί Πετρίς θα απουσιάζει από την αναμέτρηση του Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς εκτίει την τιμωρία λόγω καρτών

Δίχως τον Ζερεμί Πετρίς θα αγωνιστεί ο Άρης στην αναμέτρηση της Κυριακής στο Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης. Απέναντι στον Ολυμπιακό ο Μιχάλης Γρηγορίου θα πρέπει να στερηθεί τις υπηρεσίες του Γάλλου αμυντικού, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες στην αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα και έπρεπε να δηλωθεί σε μία από τις επόμενες 4 αναμετρήσεις των κιτρινόμαυρων. Αυτή εν τέλει ήταν απέναντι στους Πειραιώτες, με αποτέλεσμα ο Έλληνας τεχνικός να πρέπει να χρησιμοποιήσει τον Νοά Φαντικά στην τετράδα, παίκτη τον οποίο ξαναείδαμε, μετά από αρκετές εβδομάδες απουσίας, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, στο παιχνίδι με την ομάδα της Τρίπολης.