Δίχως τον Ζερεμί Πετρίς θα αγωνιστεί ο Άρης στην αναμέτρηση της Κυριακής στο Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης. Απέναντι στον Ολυμπιακό ο Μιχάλης Γρηγορίου θα πρέπει να στερηθεί τις υπηρεσίες του Γάλλου αμυντικού, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες στην αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα και έπρεπε να δηλωθεί σε μία από τις επόμενες 4 αναμετρήσεις των κιτρινόμαυρων. Αυτή εν τέλει ήταν απέναντι στους Πειραιώτες, με αποτέλεσμα ο Έλληνας τεχνικός να πρέπει να χρησιμοποιήσει τον Νοά Φαντικά στην τετράδα, παίκτη τον οποίο ξαναείδαμε, μετά από αρκετές εβδομάδες απουσίας, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, στο παιχνίδι με την ομάδα της Τρίπολης.
Άρης: Εκτίει με Ολυμπιακό ο Πετρίς