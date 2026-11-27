H ACH Λιουμπλιάνας, νίκησε 3-1 σετ την Κιλασέντιτσι και πήρε το εισιτήριο για τον πρώτο όμιλο του CEV Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει και τον Παναθηναϊκό.
Στον όμιλο του τριφυλλιού βρίσκονται ακόμη η Γαλατάσαραϊ και η Μπερλίν. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της από την Κωνσταντινούπολη στις 8 Δεκεμβρίου.
Ο όμιλος του Παναθηναϊκού:
Παναθηναϊκός
Λιουμπλιάνα
Μπερλίν
Γαλατάσαραϊ
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου
19:00 Γαλατάσαραϊ – Παναθηναϊκός
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027
19:00 Παναθηναϊκος – Μπερλίν
19-21 Ιανουαρίου 2027 *
Λιουμπλιάνα – Παναθηναϊκός
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2027
20:00 Μπερλίν – Παναθηναϊκός
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
19:00 Παναθηναϊκός – Γαλατάσαραϊ
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου
19:00 Παναθηναϊκός – Λιουμπλιάνα