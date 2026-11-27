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Οριστικοποιήθηκε η τρίτη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον πρώτο όμιλο του Champions League βόλεϊ ανδρών.

H ACH Λιουμπλιάνας, νίκησε 3-1 σετ την Κιλασέντιτσι και πήρε το εισιτήριο για τον πρώτο όμιλο του CEV Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει και τον Παναθηναϊκό.

Στον όμιλο του τριφυλλιού βρίσκονται ακόμη η Γαλατάσαραϊ και η Μπερλίν. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της από την Κωνσταντινούπολη στις 8 Δεκεμβρίου.

Ο όμιλος του Παναθηναϊκού:

Παναθηναϊκός

Λιουμπλιάνα

Μπερλίν

Γαλατάσαραϊ

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

19:00 Γαλατάσαραϊ – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027

19:00 Παναθηναϊκος – Μπερλίν

19-21 Ιανουαρίου 2027 *

Λιουμπλιάνα – Παναθηναϊκός

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2027

20:00 Μπερλίν – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου

19:00 Παναθηναϊκός – Γαλατάσαραϊ

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

19:00 Παναθηναϊκός – Λιουμπλιάνα