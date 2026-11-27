Καθορίστηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων στην τελική φάση του EURO U21 2027, η οποία θα διεξαχθεί στην Αλβανία και τη Σερβία από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον 3ο όμιλο με την Τσεχία, την Πορτογαλία και την Κροατία και η πρεμιέρα της θα διεξαχθεί 17 Ιουνίου, με αντίπαλο την Κροατία.
Αναλυτικά οι αγώνες του 3ου ομίλου που θα διεξαχθούν στην Σερβία:
1η αγωνιστική: 17 Ιουνίου
Ελλάδα – Κροατία, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)
Τσεχία – Πορτογαλία, 22:00 (Loznica Stadium, Loznica)
2η αγωνιστική: 20 Ιουνίου
Πορτογαλία – Κροατία, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)
Τσεχία – Ελλάδα, 22:00 (Loznica Stadium, Loznica)
3η αγωνιστική: 23 Ιουνίου
Πορτογαλία – Ελλάδα, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)
Κροατία – Τσεχία, 19:00 (Loznica Stadium, Loznica)