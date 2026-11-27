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Στις 17 Ιουνίου με αντίπαλο την Κροατία κάνει πρεμιέρα η Εθνική Ελπίδων στο Euro U21.

Καθορίστηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων στην τελική φάση του EURO U21 2027, η οποία θα διεξαχθεί στην Αλβανία και τη Σερβία από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον 3ο όμιλο με την Τσεχία, την Πορτογαλία και την Κροατία και η πρεμιέρα της θα διεξαχθεί 17 Ιουνίου, με αντίπαλο την Κροατία.

Αναλυτικά οι αγώνες του 3ου ομίλου που θα διεξαχθούν στην Σερβία:

1η αγωνιστική: 17 Ιουνίου

Ελλάδα – Κροατία, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)

Τσεχία – Πορτογαλία, 22:00 (Loznica Stadium, Loznica)

2η αγωνιστική: 20 Ιουνίου

Πορτογαλία – Κροατία, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)

Τσεχία – Ελλάδα, 22:00 (Loznica Stadium, Loznica)

3η αγωνιστική: 23 Ιουνίου

Πορτογαλία – Ελλάδα, 19:00 (Backa Stadium, Backa Topola)

Κροατία – Τσεχία, 19:00 (Loznica Stadium, Loznica)