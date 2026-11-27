Ο Σάσα Βεζένκοφ αναφέρθηκε στο απαιτητικό πρόγραμμα των τελευταίων ημερών και αποκάλυψε τις ανησυχίες των ανθρώπων του Ολυμπιακού για την κόπωσή του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της Βουλγαρίας επί της Δανίας με 87-84, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ και τρία κλεψίματα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στο ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα των τελευταίων ημερών, καθώς έδωσε έξι παιχνίδια μέσα σε διάστημα μόλις 11 ημερών.

Όπως αποκάλυψε, οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους για την κόπωσή του, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε φυσιολογικό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως ήταν δική του επιθυμία να ενισχύσει την εθνική ομάδα της χώρας του.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη των αθλητών να φροντίζουν το σώμα τους, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να παραπονιούνται για το απαιτητικό πρόγραμμα, από τη στιγμή που κάνουν αυτό που αγαπούν.