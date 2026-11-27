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Στη διάθεση των φίλων του ΟΦΗ βρίσκονται τα εισιτήρια για τον σπουδαίο εκτός έδρας αγώνα με την Μπενφίκα (10/12), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.