Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα για τον Γερμανό άσο που υπέστη νέα θλάση στον αριστερό μηρό του!

Διαδοχικά είναι τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος ταλαιπωρείται από μία νευρολογική διαταραχή που του φέρνει συχνά λιποθυμικά επεισόδια, μπορεί να επέστρεψε στα γήπεδα, αλλά τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του 2026.

Ο Μουσιάλα στη σύντομη εμφάνιση του ως αλλαγή στον αγώνα με την Λιλ υπέστη υποτροπή σε έναν παλιό μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό του δικέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες, με το σώμα του να βάζει πάλι εμπόδια στην καριέρα του.