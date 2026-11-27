Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σε δηλώσεις του μίλησε για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ήττες στον Παναθηναϊκό και το πως ένιωσε ο ίδιος μετά το ματς με τη Βίρτους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Basketnews»:

«Δεν είναι μόνο θέμα στον Παναθηναϊκό η ήττα, όπου και αν χάνεις πονάει. Ξέρεις, θες απλώς να τα πας καλύτερα. Αλλά και σε ατομικό επίπεδο, όταν δεν αποδίδεις καλά, βρίσκεσαι κάτω από μαύρα σύννεφα, απλώς θες να βγεις από τα μαύρα σύννεφα και να βρεις τον ήλιο, ξέρεις, για να βελτιωθείς.

Και νιώθω ότι αυτόν τον Νοέμβριο έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Οπότε, ξέρεις, το να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση, να προσπαθούμε να βρούμε καλή χημεία μεταξύ μας είναι εξαιρετικά σημαντικό, και είμαστε όλοι θετικοί. Το γκρουπ είναι καταπληκτικό και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο, και αυτόν τον τρόπο θα τον βρούμε στο τέλος της ημέρας.

Οπότε, φυσικά, όπως είπα, είναι μαραθώνιος, γιατί νιώθω ότι όταν κάνεις υπομονή, όσο περισσότερη υπομονή έχεις, βλέπεις τα αποτελέσματα μετά. Έχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι η αρχή της σεζόν.

Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Οπότε, για μένα, είναι απλώς, ξέρεις, πάντα λέω ότι υπάρχουν πράγματα που δεν κάναμε καλά στα τελευταία παιχνίδια, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε.

Μισώ να χάνω. Μισώ να χάνω, αυτό είναι κάτι που με χαρακτηρίζει. Θέλω να κερδίζουμε παιχνίδια. Θέλω να καταλάβουμε ότι, εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μετά το παιχνίδι με τη Μπολόνια δεν κοιμήθηκα καν. Είδα το παιχνίδι. Βλέπω το παιχνίδι κάθε φορά. Αυτό σου δείχνει πόσο πολύ το θέλω».