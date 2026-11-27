Στον "αέρα" επένδυση εκατομμυρίων στον Σχινιά, καθώς βρέθηκαν περισσότερα από 1500 νεκρά ψάρια.

Λίγα μόλις 24ωρα αφού ανακοινώθηκε από την πολιτεία ότι πέρασε και τυπικά στον έλεγχο του Υπουργείου Αθλητισμού, έπειτα από την επαναμεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά εκπέμπει SOS!

Μία επένδυση που έχει κοστίσει ήδη πολλά χρήματα, αφού έχουν ήδη μπει περί τα 2 εκατ. ευρώ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι απαιτούνται ακόμα τόσα για την ολοκλήρωση των εργασιών, πλην όμως αυτή τη στιγμή έχει μπει στον "πάγο", αφού μετατράπηκε σε νεκροταφείο ψαριών!

Τις τελευταίες ώρες εμφανίστηκαν εκατοντάδες νεκρά ψάρια, αναφορές κάνουν για περίπου 1500 στον αριθμό (κεφαλόπουλα και χέλια που έχουν έχουν εγκλωβιστεί σε υδρόβια φυτά), με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονη δυσοσμία και να είναι αδύνατη η χρήση του από τους αθλητές, αφού υφίσταται και θέμα για την υγεία τους.

Τα πρώτα νεκρά ψάρια εντοπίστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου από αθλητές, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες ολοένα αυξάνονταν, με αποτέλεσμα να μπει προσωρινό λουκέτο, ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να βρεθούν τα αίτια που προκάλεσαν την οικολογική καταστροφή.