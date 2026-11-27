Ο Κρίστιαν Πούλισικ τόνισε ότι η Μίλαν είναι τα πάντα για τον ίδιο.

Ο Αμερικανός διεθνής επιθετικός της Μίλαν, Κρίστιαν Πούλισικ, ήταν πρωταγωνιστής στην ανατροπή των «Ροσονέρι» στο Europa League απέναντι στον Ολυμπιακό. Η Μίλαν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, αλλά κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση χάρη στα γκολ των Χάτσινσον, Σισέ, Πούλισικ και Μορέιρα.

Ο Πούλισικ μίλησε για τη νίκη κόντρα στους «ερυθρόλευκους», ενώ αποθέωσε και τον Χάτσινσον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρέπει να πάρουμε την εμπιστοσύνη που δημιουργήθηκε από αυτόν τον αγώνα», δήλωσε και πρόσεσε: «Πάντα μου δίνει μεγάλη χαρά να αγωνίζομαι με αυτή την ομάδα, με αυτούς τους παίκτες και με αυτόν τον προπονητή. Αυτός ο σύλλογος είναι τα πάντα για μένα»

Εκείνος (Χάτσινσον) άλλαξε αυτό το παιχνίδι γιατί σκόραρε σε μία δύσκολη χρονική περίοδο για εμάς και έδωσε δύο ασίστ. Ήταν φανταστικός, ένας ποδοσφαιριστής σημαντικός για την ομάδα και στα επόμενα παιχνίδια που έχει.»