Μια ξεχωριστή σελίδα της ιστορίας της ετοιμάζεται να κλείσει η Βίρτους Μπολόνια, η οποία αποχαιρετά το ιστορικό PalaDozza και ετοιμάζεται να μετακομίσει στη νέα της έδρα.

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό τον τίτλο «The last dance» (ο τελευταίος χορός), η ιταλική ομάδα προανήγγειλε την τελευταία της παράσταση στο γήπεδο που έχει συνδεθεί με αμέτρητες στιγμές της ιστορίας της.

«Η αυλαία ετοιμάζεται να πέσει σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Για μία τελευταία φορά στο PalaDozza, όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βίρτους, ανακοινώνοντας το sold out για το ματς της 15ης αγωνιστικής στη Euroleague κόντρα στην Παρτιζάν. Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία και την ιστορία της ομάδας.

Η νέα έδρα της θα είναι το καινούριο Unipol Hall, με χωρητικότητα 10.500 θεατών για αγώνες μπάσκετ, προσφέροντας σαφώς μεγαλύτερες δυνατότητες σε σχέση με το PalaDozza. Η επίσημη πρεμιέρα των «ασπρόμαυρων» στο νέο τους σπίτι έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου 2026, με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.