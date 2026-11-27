Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει τα λάθη που έγιναν στην ήττα του Παναθηναϊκού στη Δανία.

Στις νίκες κερδίζουν οι παιχταράδες του Παναθηναϊκού, στις ήττες (μόλις 2 σε 24 ματς) φταίει ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, μερίδιο ευθύνης έχουν όλοι και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Οι μεταγραφές που έχουν προτεραιότητα όπως και το πρωτάθλημα, η σωστή κρίση του coach για τις μεταβιβάσεις...

Λάθη στο δικό του μισό

Δικό του ματς έχασε χθες ο Παναθηναϊκός, κατάφερε να ηττηθεί σε ματς που είχε προβάδισμα δύο γκολ και μάλιστα μόλις σε 30’ λεπτά. Θέλει προσπάθεια, ειδικά αν παίζεις με ομάδα που στα προηγούμενα 60’ έχεις αποδείξει πως είσαι καλύτερος.

Φυσικά φταίει ο Νίστρουπ για τις αλλαγές, πως τόλμησε να βγάλει τον Κάνγκουα που προέρχεται από συνεχόμενα ματς και ταξίδια για να βάλει τον Λούζα, πως τόλμησε να βάλει τον Ταμπόρδα στη θέση του Γιάγκουσιτς και τον Λιβάι αντί του Τεττέη... Ήταν αλλαγές... έγκλημα. Έπρεπε να ρισκάρει για να μείνει με ενάμιση χαφ στα επόμενα ματς αλλά ξέχασα, υπάρχει και ο Τσιριβέγια. Φυσικά όταν ένα παιχνίδι χάνεται, ευθύνη θα έχει ο προπονητής, εδώ κατακρίθηκε και σε παιχνίδια που κέρδισε...

Ένα πράγμα ζητάει ο προπονητής του Παναθηναϊκού και είναι η βάση του: Σωστή κυκλοφορία, καλή μεταβίβαση, μάλιστα αυτό το χαρακτηριστικό είναι αδιαπραγμάτευτο. Από το 60’ και μετά, το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν τρώει γκολ στα τρανζίσιονς αλλά με οργανωμένη δική του άμυνα.

Ναι, θα κάνει λάθος και ο Καλάμπρια όπως στην φάση του πρώτου γκολ. 8 όμως στο δικό του μισό είναι too much. Δεν είναι ένα, ούτε δύο. Όταν 8 φορές δίνεις στον αντίπαλο την μπάλα στο δικό σου μισό, θα έχεις κάποια στιγμή και θέμα.

Το λάθος του Καλάμπρια έχει την ευκαιρία να σταματήσει με φάουλ και κίτρινη κάρτα ο Γιάγκουσιτς, καθώς έχει την φάση μπροστά του και τον χρόνο να καταλάβει πως από το λάθος του Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός είναι σε αμυντική ανισορροπία καθώς είναι εκτός θέσης ο Φαν Ντρόνγκελεν.

Το προηγούμενο διάστημα, ο Γιάγκουσιτς δεν έπαιζε όχι γιατί δεν είναι ικανός με την μπάλα στα πόδια, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Πέρα όμως του τι κάνεις με αυτήν, τα υπόλοιπα 87’ λεπτά που παίζεις χωρίς αυτήν είναι πρόβλημα. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, να συμμετέχεις ενεργά στο αμυντικό κομμάτι.

Μιας και μιλάμε για λάθη στο χώρο του κέντρου, προσθέστε άλλα 7 λάθη του Καμαρά στο δικό του μισό και βρείτε μου έναν τρόπο που ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνεχίσει στον χώρο του κέντρου με την πεντάδα Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια και Κοντούρη. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται χαφ πάλι, ξανά, που πρώτο καλό στοιχείο θα είναι η μεταφορά μπάλας και συνδυασμός θα υπάρχει με ένταση.

Κακή αμυντική λειτουργία στο δικό του μισό

Κακή αμυντική τοποθέτηση του Καλάμπρια στο γκολ της ισοφάρισης, δεν έχει αντιληφθεί την κίνηση του αντιπάλου. Οι αποστάσεις μεταξύ χαφ και άμυνας είναι μεγάλη, ο Παναθηναϊκός ενώ είναι εξαιρετικό στην πίεση στο αντίπαλο μισό, στο δικό του μισό γήπεδο χρειάζεται ακόμα δουλειά. Πιο λογικό μου φαίνεται να μιλάμε για αυτά, παρά για τις αλλαγές.

Τρίτο γκολ

Τα χαφ του Παναθηναϊκού έχουν επικεντρωθεί στον κάτοχο της μπάλας, έχουν αφήσει τον άξονα άδειο, η αμυντική συνοχή έχει καταρρεύσει αλλά φταίνε ΜΟΝΟ οι αλλαγές. Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν εκτός θέσης.

Από κολλημένος στον Κάτρη, έχει ανοίξει, η ζημιά γίνεται. Τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός και κάθε ποδοσφαιρική ομάδα, κερδίζει και χάνει μαζί. Τα ατομικά λάθη είναι και τακτικής φύσεως, μακάρι η κουβέντα για τον Παναθηναϊκό να επικεντρωθεί στα θέματα που αντιμετωπίζει η ομάδα τακτικά και να φύγει από τις αλλαγές και τον τρόπο που αυτές γίνονται. Είναι το λιγότερο.

Εξακολουθώ να πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός έχει μικρό ρόστερ, σωστά ο προπονητής του επιλέγει να πηγαίνει έτσι. Πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, εχθές ήταν μια καλή υπενθύμιση πως η ενίσχυση με 3-4 βασικούς ποδοσφαιριστές στις θέσεις των χαφ, εξτρέμ και στόπερ είναι μονόδρομος. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη από παίκτες που απλά δεν θα είναι αρνητικοί και μπαλώματα. Χρειάζεται αθλητές να πάρουν την κατάσταση πάνω τους.