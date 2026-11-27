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Το πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών στη Νίκαια, ολοκληρώθηκε με την κατάρριψη 46 νέων πανελλήνιων ρεκόρ να καταγράφονται σε άνδρες και γυναικές.

Με απόλυτη επιτυχία και με πολλές σπουδαίες επιδόσεις, που συνοδεύτηκαν από την κατάρριψη 46 πανελληνίων ρεκόρ, ολοκληρώθηκε στη Νίκαια, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του αθλήματος και αναδεικνύοντας τη νέα γενιά των Ελλήνων πρωταθλητών.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετείχαν στη διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών, με το Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής πρόσφεραν δυνατές συγκινήσεις και έδειξαν ότι η ελληνική άρση βαρών διαθέτει σημαντικό αγωνιστικό ταλέντο και ελπιδοφόρο μέλλον.

Στους άνδρες, ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης στα 65 κιλά σημείωσε πανελλήνια ρεκόρ στο επολέ ζετέ με 156 κιλά και στο σύνολο με 276 κιλά, επιδόσεις που αποτελούν παράλληλα ρεκόρ νέων ανδρών.

Στα 75 κιλά, ο Παναγιώτης Σπύρου πέτυχε 12 ρεκόρ και συγκεκριμένα πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών, νέων ανδρών, εφήβων και παίδων, σηκώνοντας 152 κιλά στο επολέ ζετέ και συγκεντρώνοντας 277 κιλά στο σύνολο.

Στην κατηγορία των 85 κιλών, ο Γεώργιος-Μάριος Δήμας εντυπωσίασε με 138 κιλά στο αρασέ και 294 κιλά στο σύνολο, καταρρίπτοντας τα αντίστοιχα πανελλήνια ρεκόρ ανδρών, νέων ανδρών, εφήβων και παίδων. Στο επολέ ζετέ των ανδρών το ρεκόρ σημείωσε ο Αντώνης Αλεξάκης με 157 κιλά, ενώ ο Δήμας έγραψε το ρεκόρ με τα 156 κιλά στις κατηγορίες νέων ανδρών, εφήβων και παίδων.

Στα 110+ κιλά νέων ανδρών, ο Γεώργιος Κιρβαλίτζε πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας τρία πανελλήνια ρεκόρ με 155 κιλά στο αρασέ, 194 κιλά στο επολέ ζετέ και 349 κιλά στο σύνολο.

Στους παίδες, ο Αντώνης Παπαδόπουλος στα 60 κιλά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στο αρασέ με 92 κιλά και στο σύνολο με 201 κιλά, ενώ ο Αλέξανδρος Μαρτίν Δεληπορανίδης σημείωσε ρεκόρ στα 65 κιλά με 120 κιλά στο επολέ ζετέ.

Λάμψη ρεκόρ και στις γυναίκες

Στις γυναίκες, ξεχώρισε η Μαρία Στρατουδάκη, η οποία στην κατηγορία των 57 κιλών σημείωσε τρία πανελλήνια ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων, με 83 κιλά στο αρασέ, 106 κιλά στο επολέ ζετέ και 189 κιλά στο σύνολο. Στην ίδια κατηγορία, η Λαμπρινή Σαλπιγγίδου πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων, με 84 κιλά στο επολέ ζετέ.

Στα 61 κιλά γυναικών, η Μαρία Καρδάρα κατέρριψε τα πανελλήνια ρεκόρ στο αρασέ, με 87 κιλά, στο επολέ ζετέ, με 108 κιλά, και στο σύνολο, με 195 κιλά. Στην ίδια κατηγορία των κορασίδων, η Κατερίνα Παπαδοπούλου πέτυχε δύο ρεκόρ, με 87 κιλά στο επολέ ζετέ και 156 κιλά στο σύνολο. Τέλος, η Μαρία-Ευαγγελία Δημητρίου σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων στα 69 κιλά, με 105 κιλά στο επολέ ζετέ.