Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρεται στο μέλλον του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, υποστηρίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να επιστρέψει για την απόκτησή του το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Σεβίλλη το καλοκαίρι, αφού οι Ισπανοί δεν μπορούν να καλύψουν τις αποδοχές του, ενώ ο παίκτης εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο από τη Νιουκάστλ έως το 2028.

Σύμφωνα με την «AS», ο διεθνής γκολκίπερ θα κληθεί να πάρει μια μεγάλη απόφαση για το μέλλον του το προσεχές καλοκαίρι, με τον Παναθηναϊκό μάλιστα να μένει στο... κόλπο, έχοντας ενδιαφερθεί για την απόκτησή του και στην προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, πριν καταλήξει τελικά στον Ινιάκι Πένια.

Το σχετικό δημοσίευμα:

«Ο ελληνικός σύλλογος, που τελικά απέκτησε τον Ινιάκι Πένια, είχε ήδη επιχειρήσει να αποκτήσει τον τερματοφύλακα το περασμένο καλοκαίρι, όμως εκείνος επιθυμούσε να παραμείνει στη Σεβίλλη. Τον Ιούνιο θα κληθεί να αποφασίσει εκ νέου για το μέλλον του.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πραγματοποίησε απέναντι στην Μπέτις μια καθοριστική επέμβαση, διατηρώντας τη Σεβίλλη μέσα στο παιχνίδι και επιτρέποντας στην ομάδα της Ανδαλουσίας να αποσπάσει τουλάχιστον την ισοπαλία χάρη στο γκολ του Κίκε Σάλας στο φινάλε.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αισθάνεται ξανά σημαντικός στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» και γι' αυτό πίεσε τη Νιούκαστλ, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028, προκειμένου να παραμείνει για ακόμη έναν χρόνο στη Σεβίλλη.

Ωστόσο, τον Ιούνιο θα πρέπει να λάβει μια οριστική απόφαση σχετικά με τον αγγλικό σύλλογο, αλλά και τις υψηλές αποδοχές του. Έχει ήδη παραιτηθεί από ένα μέρος του μισθού του, ενώ ένα άλλο μέρος καλύπτεται απευθείας από την ομάδα της Premier League, καθώς η εξαιρετικά περιορισμένη οικονομική δυνατότητα της Σεβίλλης δεν της επιτρέπει ούτε καν να πλησιάσει αποδοχές αντίστοιχες με τις δικές του.

Πρόκειται για ένα δύσκολο δίλημμα για τον Οδυσσέα, ο οποίος σε πρόσφατες συνεντεύξεις του επανέλαβε την επιθυμία του να ριζώσει στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας, αλλά τις τελευταίες ημέρες έχουν αναζωπυρωθεί τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από το όνομά του στην πατρίδα του.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε ήδη ενδιαφερθεί για την επιστροφή του πριν από μερικούς μήνες, θα επανέλθει το επόμενο καλοκαίρι, σύμφωνα με αρκετά ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει και πάλι η επιθυμία του τερματοφύλακα, ο οποίος αγωνίστηκε στον αθηναϊκό σύλλογο από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 2018, όταν παραχωρήθηκε στην Μπενφίκα έναντι περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Οδυσσέας προτίμησε για ακόμη μία φορά να παραμείνει στη Σεβίλλη και ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ισπανό Ινιάκι Πένια από την Μπαρτσελόνα έναντι τριών εκατομμυρίων ευρώ».