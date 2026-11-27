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Ο Γκάρι Νέβιλ μίλησε για το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ και τόνισε πως ο Νορβηγός μέσα στους επόμενους 18 μήνες θα έχει γίνει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μία πολύ... ρισκαδόρικη πρόβλεψη έκανε ο Γκάρι Νέβιλ. Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε για την Ρεάλ Μαδρίτης και όπως ανέφερε περιμένει πολλές αλλαγές και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, περιμένει τη Βασίλισσα να αποκτά τελικά τον Έρλινγκ Χάαλαντ μέσα στους επόμενους 18 μήνες, ενώ όπως ανέφερε ο Βινίσιους λογικά θα αποχωρήσει από την ομάδα.

«Πιστεύω ο Βινίσιους θα φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μπαπέ θα πάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο Χάαλαντ θα είναι ο στράικερ της Ρεάλ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νέβιλ.