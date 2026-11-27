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Ο Δικέφαλος συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο των συνεργαζόμενων ακαδημιών του, επενδύοντας στην ανάπτυξη και την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Μία ακόμη συνεργασία στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του αναπτυξιακού της προγράμματος ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εντάσσοντας στο δίκτυο των συνεργαζόμενων ακαδημιών της τον Αετό Κιλκίς.

Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας των ακαδημιών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη συνεχή επιμόρφωση των προπονητών, αλλά και τον εντοπισμό και την ανάδειξη νεαρών αθλητών.

Ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πλέον ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με ακαδημίες ανά την Ελλάδα, έχοντας δώσει τα χέρια, μεταξύ άλλων, με τη ΔΕΚΑ, τη Γ.Ε. Αγρινίου, τον Γ.Σ. Θήβας, τους Διόσκουρους Κοζάνης, τον Α.Ο.Κ. Βέροιας, τον Εδεσσαϊκό, την Ακαδημία Μπάσκετ Δράμας, τον Κεραυνό Ωραιοκάστρου και τον ΑΣ Καστοριάς.

Οι «ασπρόμαυροι» δείχνουν στην πράξη τη βαρύτητα που δίνουν στο αναπτυξιακό κομμάτι, χτίζοντας τις βάσεις για το μέλλον και διευρύνοντας διαρκώς το πεδίο αναζήτησης νέων ταλέντων.