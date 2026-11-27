Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ερασιτεχνική ΑΕΚ ευχαριστεί τον κόσμο για την στήριξη τονίζοντας πως η διάθεση των καρτών διάρκειας έκλεισε στις 2.021 κάρτες.

Είναι μια επιτυχία που αφενός την πιστώνονται οι φίλαθλοι της Ένωσης που αγκάλιασαν τη νέα προσπάθεια που γίνεται και αφετέρου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ερασιτεχνικής Νίκος Παντερμαλής, που δούλεψε εντατικά πάνω στις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν για την προώθηση των καρτών διαρκείας γνωρίζοντας πως οι φίλοι της Ένωσης είναι η δύναμη, η καρδιά και η ψυχή της ομάδας. Το αποτέλεσμα με τις 2021 κάρτες διαρκείας, τον δικαιώνει απόλυτα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τον φίλαθλο κόσμο της, ο οποίος έγραψε μια μοναδική ιστορία, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ εισιτηρίων διαρκείας ερασιτεχνικού σωματείου, με την έκδοση 2.021 καρτών ΑΕΚ PASSPORT!

Η εντυπωσιακή αυτή ανταπόκριση αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αγάπης και της στήριξης προς τον σύλλογό μας, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και τη συσπείρωση της μεγάλης οικογένειας της ΑΕΚ.

Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά την ORIGINAL 21, τον πιο δυναμικό σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών στην Ελλάδα, τόσο για την έμπρακτη στήριξή της σε αυτή την προσπάθεια όσο και για την πολύτιμη συμβολή της στη διάθεση των καρτών διαρκείας.

Οι 2.021 κάρτες ΑΕΚ PASSPORT δεν αποτελούν απλώς ένα ιστορικό ρεκόρ. Αποτελούν μια ακόμη απόδειξη ότι η ΑΕΚ είναι ο κόσμος της, η δύναμή της και η ψυχή της!

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, ακόμα πιο δυνατά!