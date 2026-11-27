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Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, ο Κώστας Τσιμίκας δεν αναμένεται να ανανεώσει με τη Λίβερπουλ και θα αποχωρήσει από τους Reds στο τέλος της σεζόν.

Σε αναζήτηση ομάδας φέρεται να βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, σύμφωνα με Μέσα από την Αγγλία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Τζέιμς Πιρς, ρεπόρτερ της Λίβερπουλ στο Athletic, το συμβόλαιο του διεθνούς αριστερού μπακ εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και οι Reds έχουν πάρει την απόφαση να μην κάνουν κάποια κίνηση για να το ανανεώσουν.

Έτσι, ένας μεγάλος κύκλος φαίνεται να κλείνει για τον Κώστα Τσιμίκα, καθώς αγωνίζεται στη Λίβερπουλ από το καλοκαίρι του 2020, μετρώντας μέχρι σήμερα 124 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μοιράσει παράλληλα 21 ασίστ.