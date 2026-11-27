Ο Ολυμπιακός αποφάσισε και ενεργοποιεί το δικαίωμα για αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο.

Την οριστική απόφαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε αποκαλύψει στην εκπομπή «Center Fox» της Πέμπτης 26/11 ο Βασίλης Παπαθεοδώρου.

Όπως προκύπτει, οι Πειραιώτες πήραν οριστικά την απόφαση για αναβολή της αναμέτρησης, που θα διεξαγόταν κανονικά το επόμενο Σάββατο (05/12) στο «Γ. Καραϊσκάκης». Προφανώς η απόφαση για αναβολή έχει να κάνει με το φορτωμένο πρόγραμμα αλλά και με τα προβλήματα τραυματισμών που ταλαιπωρούν τους ερυθρόλευκους. Έτσι από τον Ολυμπιακό, αποφάσισαν έχοντας το δικαίωμα, λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων και δη της αναμέτρησης με την Τσέλιε για τη League Phase του Europa League (10/12, 19:45), να κάνουν χρήση και να προχωρήσουν τις δικαδικασίες αναβολής.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, θεωρείται δεδομένη η αναβολή της αναμέτρησης Ολυμπιακός-ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί στην επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία, είτε στις 23 Δεκεμβρίου του 2026 είτε στις 6 Ιανουαρίου του 2027.