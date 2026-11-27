Στην έκδοση απόφασης απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι για τον αγώνα με τον Ατρόμητο προχώρησε ο Γιάννης Βρούτσης έπειτα από σχετική εισήγηση της ΓΑΔΑ.

Όμως η εισήγηση της αστυνομίας δεν επηρεάζει την παρουσία του φιλάθλων του “τριφυλιού”στον συγκεκριμένο αγώνα, αφού υπάρχει συμφωνία των δύο ομάδων να δοθούν εισιτήρια.

Η “απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης” αφορά έναν συγκεκριμένο τρόπο μετάβασης στο γήπεδο που προβλέπεται στο νόμο (ναύλωση πούλμαν κλπ) και δεν αφορά την παρουσία των φιλάθλων αυτή καθαυτή.

Το ίδιο ισχύει, εφόσον έχει συμφωνηθεί η χορήγηση εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας μεταξύ των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων, με τις αποφάσεις του Βρούτση για τρεις αγώνες του πρωταθλήματος της SL2.

Συγκεκριμένα ο αρμόδιος για τον αθλητισμό αναπληρωτής υπουργός αποφάσισε:

-Την αποδοχή της εισήγησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων για απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, (Π.Α.Ε. ΑΕΛ) κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 13ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 2, περιόδου 2026 – 2027, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΑΠΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ– Π.Α.Ε. ΑΕΛ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 29-11-2026 και ώρα 12:30, στο Γήπεδο Ερμούπολης Σύρου., για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

-Την αποδοχή της εισήγησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας για την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 13η αγωνιστική της SUPER LEAGUE 2, περιόδου 2026 – 2027, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 29-11-2026 και ώρα 14:45, στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.

- Την αποδοχή της εισήγησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας για την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 13η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 2, περιόδου 2026 – 2027, μεταξύ των ομάδων: «Π.Α.Ε. ASTERAS B’ AKTOR – Π.Α.Ε. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 28-11-2026 και ώρα 15.00, στο γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» στην Τρίπολη, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.