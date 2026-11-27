Η Εθνική βόλεϊ γυναικών θα συμμετάσχει σε τρία τουρνουά του European League 2027, δίνοντας συνολικά έξι αγώνες κόντρα σε ισάριθμες αντιπάλους.
Το πρώτο τουρνουά θα διεξαχθεί στη Γεωργία το τριήμερο 4-6 Ιουνίου, με αντιπάλους την «οικοδέσποινα» και τη Λιθουανία. Στη συνέχεια, η ελληνική ομάδα θα φιλοξενήσει το δεύτερο τουρνουά στην Ελλάδα (11-13 Ιουνίου).
Όπου θα αντιμετωπίσει τη Δανία και τη Λετονία, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης στη Σουηδία (18-20 Ιουνίου), με αντιπάλους το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της σκανδιναβικής χώρας και τη Σλοβακία.
Αναλυτικά:
Πρώτο τουρνουά (04-06/06/2027 – Γεωργία): Ελλάδα, Γεωργία, Λιθουανία
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2027
Λιθουανία – Γεωργία
Ρεπό η Ελλάδα
Σάββατο 5 Ιουνίου 2027
Ελλάδα – Λιθουανία
Ρεπό η Γεωργία
Κυριακή 6 Ιουνίου 2027
Γεωργία – Ελλάδα
Ρεπό η Λιθουανία
Δεύτερο τουρνουά (11-13/06/2027 – Ελλάδα): Ελλάδα, Δανία, Λετονία
Παρασκευή 11 Ιουνίου 2027
Λετονία – Ελλάδα
Ρεπό η Δανία
Σάββατο 12 Ιουνίου 2027
Δανία – Λετονία
Ρεπό η Ελλάδα
Κυριακή 13 Ιουνίου 2027
Ελλάδα – Δανία
Ρεπό η Λετονία
Τρίτο τουρνουά (18-20/06/2027 – Σουηδία): Ελλάδα, Σουηδία, Σλοβακία
Παρασκευή 18 Ιουνίου 2027
Σλοβακία – Σουηδία
Ρεπό η Ελλάδα
Σάββατο 19 Ιουνίου 2027
Ελλάδα – Σλοβακία
Ρεπό η Σουηδία
Κυριακή 20 Ιουνίου 2027
Σουηδία – Ελλάδα
Ρεπό η Σλοβακία