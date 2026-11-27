Ανακοινώθηκε την Πέμπτη από τη CEV το αναλυτικό πρόγραμμα της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο European League 2027.

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών θα συμμετάσχει σε τρία τουρνουά του European League 2027, δίνοντας συνολικά έξι αγώνες κόντρα σε ισάριθμες αντιπάλους.



Το πρώτο τουρνουά θα διεξαχθεί στη Γεωργία το τριήμερο 4-6 Ιουνίου, με αντιπάλους την «οικοδέσποινα» και τη Λιθουανία. Στη συνέχεια, η ελληνική ομάδα θα φιλοξενήσει το δεύτερο τουρνουά στην Ελλάδα (11-13 Ιουνίου).

Όπου θα αντιμετωπίσει τη Δανία και τη Λετονία, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης στη Σουηδία (18-20 Ιουνίου), με αντιπάλους το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της σκανδιναβικής χώρας και τη Σλοβακία.





Αναλυτικά:



Πρώτο τουρνουά (04-06/06/2027 – Γεωργία): Ελλάδα, Γεωργία, Λιθουανία

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2027

Λιθουανία – Γεωργία

Ρεπό η Ελλάδα



Σάββατο 5 Ιουνίου 2027

Ελλάδα – Λιθουανία

Ρεπό η Γεωργία



Κυριακή 6 Ιουνίου 2027

Γεωργία – Ελλάδα

Ρεπό η Λιθουανία



Δεύτερο τουρνουά (11-13/06/2027 – Ελλάδα): Ελλάδα, Δανία, Λετονία

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2027

Λετονία – Ελλάδα

Ρεπό η Δανία



Σάββατο 12 Ιουνίου 2027

Δανία – Λετονία

Ρεπό η Ελλάδα



Κυριακή 13 Ιουνίου 2027

Ελλάδα – Δανία

Ρεπό η Λετονία





Τρίτο τουρνουά (18-20/06/2027 – Σουηδία): Ελλάδα, Σουηδία, Σλοβακία

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2027

Σλοβακία – Σουηδία

Ρεπό η Ελλάδα



Σάββατο 19 Ιουνίου 2027

Ελλάδα – Σλοβακία

Ρεπό η Σουηδία



Κυριακή 20 Ιουνίου 2027

Σουηδία – Ελλάδα

Ρεπό η Σλοβακία