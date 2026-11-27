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Πολύ σκληρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν στη Μασσαλία, με οπαδούς της Λέφσκι να γίνονται ανθρώπινη ασπίδα για να προστατέψουν γυναίκα από τα χέρια των οπαδών της Μαρσέιγ.

Η κατάσταση μύριζε «μπαρούτι» από την αρχή, αφού πριν την έναρξη του αγώνα καταγράφηκαν επιθέσεις οπαδών της Μαρσέιγ σε Βούλγαρους που ταξίδεψαν στην Μασσαλία.

Τα πράγματα ξέφυγαν, ωστόσο στο Βελοντρόμ αφού οι Ultras της Μαρσέιγ, έφυγαν από τη θύρα τους, παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας και κινήθηκαν προς το πέταλο όπου βρίσκονταν περίπου 500 φιλοξενούμενοι οπαδοί.

Μάλιστα, τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά και σε ένα από αυτά φαίνεται η αυτοθυσία των Βούλγαρων, καθώς έγιναν ανθρώπινη ασπίδα για να προστατέψουν γυναίκα που βρισκόταν στις κερκίδες.

Ωστόσο, η άτυχη γυναίκα ούτε έτσι κατάφερε να γλιτώσει από την αγριότητα των Μασσαλών και δέχτηκε πολλά δυνατά χτυπήματα, όπως και όλοι όσοι βρέθηκαν στο «Βελοντρόμ».

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