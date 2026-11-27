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Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλάμβανε ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις σε άμυνα και επίθεση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

"Στο «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης» προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (29/11, 19:00), στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλάμβανε ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις σε άμυνα και επίθεση.

Ο Μάνου Γκαρθία προπονήθηκε κανονικά, ο Ούρος Ράτσιτς συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ζερεμί Πετρίς, που έχει ενοχλήσεις στον ώμο, δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο μεθαυριανό παιχνίδι (συμπλήρωσε κάρτες).

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για τον κυριακάτικο αγώνα. "