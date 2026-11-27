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Ο Σερίφ Εντιαγέ ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες και προπονήθηκε κανονικά με το υπόλοιπο γκρουπ, «φωνάζοντας» παρών ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ - Παραμένουν εκτός Ελουστόντο, Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοβ.

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να χαμογελά λόγω της επιστροφής του Εντιαγέ μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε, την ίδια στιγμή που παραμένουν εκτός οι Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοβ που ακολουθούν ατομικό, ενώ ο Ελουστόντο παραμένει εκτός λόγω γρίπης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Η κλεψύδρα για το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τη δουλειά, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος.

Η προπόνηση της Παρασκευής (27.11) περιλάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι κατοχής, δουλειά στα τελειώματα και τρεξίματα για φινάλε.

Οι Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ έκαναν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Εντιαγέ προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Στην προπόνηση δεν συμμετείχε ο Ελουστόντο, λόγω ίωσης.

Το Σάββατο (28.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό την Αθήνα.