Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 50-39 της Σλόγκα Ντομπόζ, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα ενόψει της αυριανής (28/11) ρεβάνς για την πρόκριση στους «16» του EHF European Cup

Με την επίθεσή τους να βρίσκεται σε εξαιρετική ημέρα, οι Πειραιώτες κατάφεραν να επιβληθούν της ομάδας από τη Βοσνία, εξασφαλίζοντας διαφορά 11 τερμάτων ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν από νωρίς τα ηνία του αγώνα, προηγούμενοι με 6-2, ενώ στη συνέχεια διεύρυναν το προβάδισμά τους, φτάνοντας στο 21-14. Η Σλόγκα Ντομπόζ αντέδρασε στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, περιορίζοντας τη διαφορά στα τέσσερα γκολ (27-23).

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι Βόσνιοι πλησίασαν ακόμη περισσότερο στο σκορ, ωστόσο η ομάδα του Τριλίνι βρήκε τις απαραίτητες επιθετικές λύσεις και ξέφυγε εκ νέου με 33-27, ενώ στο 43ο λεπτό η διαφορά έφτασε στα επτά τέρματα (35-28).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο τον δείκτη του σκορ, φτάνοντας αρχικά στο 42-32 και στη συνέχεια στο 46-33, προτού διαμορφωθεί το τελικό 50-39.

Κανέτε, Παγιατής, Σμίντ και Παναγιώτου σημείωσαν από επτά τέρματα για τους Πειραιώτες, οι οποίοι πλέον καλούνται να διαχειριστούν το σημαντικό προβάδισμά τους στη δεύτερη αναμέτρηση. Οι δύο ομάδες θα τεθούν εκ νέου αντιμέτωπες το Σάββατο (28/11) στην Ηλιούπολη, όπου θα κριθεί οριστικά το εισιτήριο για τη φάση των «16» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Τα πεντάλεπτα: 5-2, 9-6, 14-11, 21-14, 24-17, 27-23 (ημ.), 29-26, 32-27, 37-30, 43-33, 48-35, 50-39.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Εντάουι, Τζιμπούλας 5, Κανέτε 7, Παγιατής 7, Σμίντ 7, Εσκαλόνα Σκαραμέγι 6, Παναγιώτου 7, Παπαβασίλης 3, Βίντα 2, Παπάζογλου, Κανδύλας, Νίκολιτς 3, Πασσιάς, Κούντουζ, Ντόιεμπ 3, Παπαντονόπουλος.

Σλόγκα Ντομπόζ (Στάνιτς): Τζόρτζε Μπόσιτς, Μιλισάβλιεβιτς 5, Μιλίτσεβιτς 7, Ραντισάβλιεβιτς 3, Μάρισιτς 3, Μπάσιτς, Γκάβριτς 3, Τσέκιτς 5, Κόριτς 4, Τζούριτς 2, Γιακόμποβιτς, Ζέκιτς 2, Μάντζιτς 1, Μπόρις Μπόσιτς 1, Μπάγιοβιτς, Μπογκντάνοβιτς.