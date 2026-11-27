Στην 8η στροφή του μπαίνει το πρωτάθλημα της Allwyn Women Basketball League 1 με σημαντικά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πάνθηρες Καβάλας και την Κυριακή τα υπόλοιπα παιχνίδια.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστριών και πρωταγωνιστών,….

Σάββατο 28.11

Καμινίων 15.15 Ολυμπιακός – Πάνθηρες Καβάλας

Σοφία Σταματάκη (Αθλήτρια Πανθήρων Καβάλας): «Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, μία από τις πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες της αναμέτρησης, όμως θα δουλέψουμε σκληρά όλη την εβδομάδα και θα μπούμε στο γήπεδο με συγκέντρωση, πάθος και αποφασιστικότητα, διεκδικώντας κάθε κατοχή».

Ολυμπία Σακελλαρίου (Αθλήτρια Ολυμπιακού): «Οι Πάνθηρες Καβάλας προέρχονται από ένα νικηφόρο σερί, γι’ αυτό θα πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένες από το πρώτο λεπτό. Στόχος μας είναι να επιβάλουμε τον δικό μας ρυθμό, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση για να πάρουμε τη νίκη».



Κυριακή 29.11

PAOK Sports Arena 13.00 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός Fibran

Άγγελος Αγγελίδης (Προπονητής ΠΑΟΚ): «Ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων αυτό την Κυριακή, πρέπει να αποδείξουμε στους εαυτούς μας και μόνο ότι κάναμε απλώς ένα κακό δεκάλεπτο την προηγούμενη αγωνιστική. Συγκέντρωση και πάθος στην άμυνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Στο τακτικό κομμάτι η ομάδα των Σερρών έχει δυναμώσει αρκετά καθώς έχει αλλάξει 5 παίκτριες από την αρχή της σεζόν και έπειτα αλλάζει και ο τρόπος παιχνιδιού τους. Έχει μεγάλη δύναμη στα guards και πολύ καλά τρεξίματα. Εμείς θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας να δώσει ώθηση στα κορίτσια».

Κεϊούνα Γουόκερ (Αθλήτρια Πανσερραϊκού Fibran): «Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας εκτός έδρας, αλλά είμαστε έτοιμες να ακολουθήσουμε πιστά το πλάνο του προπονητή, να παίξουμε με ένταση, να διεκδικήσουμε κάθε μπάλα και να παλέψουμε όλες μαζί για τη νίκη. Η συγκέντρωση, η ενέργεια και η ομαδικότητά μας θα είναι καθοριστικής σημασίας».

Αλεξάνδρειο 15.00 Άρης – Αθηναϊκός Qualco

Αλίγια Πάτι (Αθλήτρια Άρη): «Είχαμε μία “σκληρή” εβδομάδα προετοιμασίας και είμαστε συγκεντρωμένες στην προσπάθεια βελτίωσης μας για το παιχνίδι της Κυριακής. Είμαι ενθουσιασμένη που αγωνιζόμαστε στο ‘σπίτι” μας, με την υποστήριξη των φιλάθλων του Άρη και ανυπομονούμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό!».

Μπορισλάβα Χρίστοβα (Αθλήτρια Αθηναϊκού Qualco): «Το παιχνίδι με τον Άρη είναι μια καλή ευκαιρία να βρούμε ξανά το ρυθμό μας, με από μια σκληρή ήττα και ένα δύσκολο ταξίδι και, παράλληλα, να προετοιμαστούμε για το πολύ σημαντικό ματς στην Γαλλία. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να κάνουμε το παιχνίδι μας σε επίθεση και άμυνα, να τελειώσουμε τη δουλειά, και να πάμε να αντιμετωπίσουμε τη Λαντ σε ένα πολύ κρίσιμο ματς για μας».



Π.Γιαννακόπουλος 15.00 Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα

Αντώνης Μπότης (Βοηθός προπονητή Παναθηναϊκού): «Την Κυριακή αντιμετωπίζουμε την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα, μια ομάδα που βρισκόμαστε στην ίδια βαθμολογική θέση. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή που έχει δημιουργήσει μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ καλά! Πρέπει να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά του αγώνα ώστε να φτάσουμε σε μία ακόμα νίκη!»

Μπόζιτσα Μούγιοβιτς (Αθλήτρια ΠΑΣ Γιάννινα): «Γνωρίζουμε ότι έχουμε απέναντί μας μια πολύ δυνατή ομάδα, τον Παναθηναϊκό, με μεγάλη ποιότητα και εμπειρία. Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη πρόκληση για εμάς, αλλά ανυπομονούμε να την αντιμετωπίσουμε. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλό μας, αλλά πιστεύουμε και στις δικές μας δυνατότητες. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε πειθαρχημένοι, να παίξουμε ομαδικά και να διεκδικήσουμε κάθε κατοχή. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών που μας περιμένουν, αλλά είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία».



Ν.Κλειστό Αγ. Δημητρίου 17.00 Κρόνος BC Plasis – Αμύντας

Ρία Πατεράκη (Αρχηγός Κρόνου BC Plasis): «Για ακόμα μία αγωνιστική δείξαμε ότι σαν ομάδα μπορούμε πολλά, όμως αδικήσαμε τους εαυτούς μας και δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε μέσα στις Σέρρες. Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές που πήραμε ισάριθμες νίκες δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε αρχής γενομένης από το ματς με τον Αμύντα. Για εμάς αυτό το ματς έχει τον χαρακτήρα του “πρέπει” και δεν θα πρέπει να αφήσουμε ούτε μία φάση χωρίς να παλέψουμε με όλο μας το είναι».

Σιάνι Κράιορ (Αθλήτρια Αμύντα): ««Είμαι περήφανη για αυτή την ομάδα. Συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε με κάθε αγώνα και είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε όλο και περισσότερους παίκτες να βγαίνουν μπροστά, να συνεισφέρουν και να κάνουν τη διαφορά σε διαφορετικούς τομείς του παιχνιδιού. Καθώς συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, ο βασικός μας στόχος είναι να κάνουμε αυτή την πρόοδο σε νίκες. Αν εμπιστευτούμε το πλάνο των προπονητών, παραμείνουμε ενωμένοι και δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, πιστεύω ότι μπορούμε να φύγουμε νικητές από τον επόμενο αγώνα μας».



Επταπυργίου 18.00 Παναθλητικός – Πρωτέα Βούλας

Θωμάς Ντίκας (Βοηθός προπονητή Παναθλητικού): «Έχουμε μπροστά μας μια σημαντική αναμέτρηση απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, μια ομάδα με ποιότητα και αξιόλογο αγωνιστικό σύνολο. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί να έχουμε υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού για 40 λεπτά. Από την πλευρά μας, προετοιμαζόμαστε με στόχο να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, με ενέργεια, ένταση και αποφασιστικότητα. Θέλουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας, να αξιοποιήσουμε την έδρα μας και, με τη στήριξη του κόσμου μας, να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε τη νίκη».

Γεωργία Γρηγοροπούλου (Αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Παναθλητικό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια δύσκολη έδρα και μια ανταγωνιστική ομάδα, γι’ αυτό θα χρειαστεί να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένες και έτοιμες να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Θέλουμε να διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε για τη συνέχεια».