Ξεχωριστή αξία και ιδιαίτερη επιτυχία είχε η προβολή του ντοκιμαντέρ για την ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου στην Αθήνα, με τους Βαγγέλη Ζιάγκο και Γιάννη Τζήμα να κάνουν σχετικές δηλώσεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Μύκονος Betsson για την προβολή του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα:

«Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Δαναό η προβολή του ντοκιμαντέρ «Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος», μιας ταινίας που ξεπερνά τα στενά όρια μιας αθλητικής καταγραφής, αναδεικνύοντας τη μοναδική διαδρομή της ομάδας μπάσκετ της Μυκόνου από τις τοπικές κατηγορίες μέχρι την κορυφαία βαθμίδα του ελληνικού μπάσκετ, αλλά κυρίως τη βαθιά σύνδεσή της με το νησί και τους ανθρώπους του.

Η ταινία του Δημήτρη Καλφάκη, παραγωγή του Δήμου Μυκόνου με την υποστήριξη του Α.Ο. Μυκόνου, δεν εστιάζει μόνο στις αγωνιστικές επιτυχίες και στην εντυπωσιακή εξέλιξη του συλλόγου. Φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο μια ομάδα μπάσκετ κατάφερε να γίνει σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, να ενώσει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και να αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητα του νησιού, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Μια ιστορία συλλογικής προσπάθειας, αφοσίωσης και ισχυρών δεσμών, που αποδεικνύει πως ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει πολλά περισσότερα από μια αγωνιστική δραστηριότητα.

Η αίθουσα του Δαναού ήταν κατάμεστη, με το κοινό και τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να παρακολουθούν την ταινία που αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά του εγχειρήματος και το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα της ομάδας, η οποία μέσα από την πορεία της έγινε κομμάτι της ζωής και της ταυτότητας της Μυκόνου.

Την ομάδα εκπροσώπησαν ο προπονητής Βαγγέλης Ζιάγκος και ο General Manager Γιάννης Τζήμας, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε μια βραδιά αφιερωμένη όχι μόνο στην ιστορία και την εξέλιξη του συλλόγου, αλλά και στους ανθρώπους που τον αγκάλιασαν και τον στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή. Μαζί τους βρέθηκαν και οι πρώην παίκτες του Α.Ο. Μυκόνου, Πέτρος Μελισσαράτος, Κωνσταντίνος Ευστρατίου, Στέφανος Ματσάγγος, Δημήτρης Δεϊμέζης και Κωνσταντίνος Ντιπτσής, οι οποίοι συνέβαλαν στην ιστορική άνοδο της ομάδας στη GBL.

Tο ντοκιμαντέρ «Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος» μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη στιγμές από την πορεία της Μυκόνου, δίνοντας φωνή στους πρωταγωνιστές της και αναδεικνύοντας τη μοναδική σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στην ομάδα και την τοπική κοινωνία. Γιατί, τελικά, η ιστορία αυτή δεν αφορά μόνο τις κούπες και τις διακρίσεις, αλλά μια ολόκληρη κοινωνία που βρήκε στην ομάδα έναν κοινό τόπο συνάντησης, υπερηφάνειας και συλλογικής έκφρασης.

Ζιάγκος: «Ένα εγχείρημα που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες»

Ο προπονητής της Μυκόνου Betsson, Βαγγέλης Ζιάγκος, αποκάλυψε τον αρχικό του σκεπτικισμό απέναντι στο εγχείρημα, για να αναγνωρίσει τελικά τη μοναδικότητα της ιδέας και τη συμβολή των παικτών του σε ένα ντοκιμαντέρ που ανέδειξε την αυθεντική και ανθρώπινη πλευρά της ομάδας.

«Όταν ο Δημήτρης (σ.σ. Καλφάκης) εμφανίστηκε για πρώτη φορά, μαζί με τον Γιάννη Κέφη, έχοντας προηγουμένως προετοιμάσει το έδαφος ο Γιάννης Τζήμας, και μας μίλησε για την ιδέα του ντοκιμαντέρ, ομολογώ ότι ήμουν αρκετά επιφυλακτικός. Αναρωτιόμουν πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η παρουσία μιας κάμερας και ενός συνεργείου μέσα στην καθημερινότητα μιας επαγγελματικής ομάδας: στις προπονήσεις, στους αγώνες, στα αποδυτήρια, στα γραφεία… Πώς θα μπορούσε όλο αυτό να συνυπάρξει με μια συνθήκη άκρως ανταγωνιστική;

Ο Δημήτρης και ο συνεργάτης του, ο Νικόλας, κατάφεραν να προσεγγίσουν όλη αυτή τη διαδικασία με έναν εξαιρετικά ευγενικό και διακριτικό τρόπο. Έδειξαν σεβασμό στην προπονητική διαδικασία, πέρασαν σχεδόν απαρατήρητοι και εγώ τελικά χρειάστηκε να απολογηθώ στον Δημήτρη, γιατί αρχικά φανήκαμε μικροί απέναντι σε κάτι τόσο μεγάλο!

Θέλω, πάνω απ’ όλα, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους παίκτες και στους συνεργάτες εκείνης της ομάδας. Όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα –προφανώς και αυτό έχει τη σημασία του– αλλά κυρίως γιατί βγήκαν από τη ζώνη άνεσής τους. Κλήθηκαν να κάνουν πράγματα που ενδεχομένως να βρίσκονταν έξω από τις προσλαμβάνουσες, τις μπασκετικές εικόνες και τις παραστάσεις τους.

Κι όμως, το έκαναν με την καρδιά τους, βάζοντας τον εαυτό τους κάτω από το καλό της ομάδας! Και αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Τους είμαι πραγματικά ευγνώμων. Η δική τους προσπάθεια έδωσε στο ντοκιμαντέρ μια αλήθεια και μια ανθρώπινη διάσταση που δεν θα μπορούσε να υπάρξει διαφορετικά. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στην οικογένειά μου, χωρίς την υποστήριξη της οποίας δεν θα ήμουν σήμερα εδώ.

Καλφάκης: «Η ταινία δεν αναδεικνύει μόνο μια σπουδαία αθλητική επιτυχία»

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας «Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος», Δημήτρης Καλφάκης, μίλησε για τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην υλοποίησή της, καθώς και για τη μοναδική αθλητική διαδρομή της Μυκόνου, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει ανθρώπους και ολόκληρες κοινότητες.

«Χωρίς τον κόουτς Ζιάγκο, τους συνεργάτες του και τους παίκτες της Μυκόνου, αυτή η ταινία δεν θα μπορούσε να γίνει. Περάσαμε μαζί δύο μήνες, δεθήκαμε πολύ και γίναμε, με έναν τρόπο, κομμάτι αυτής της ομάδας. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στους δύο προέδρους, τον κ. Αγγελετάκη και τον κ. Δακτυλίδη, τον Αλέκο και τον Νικόλα, όπως τους γνωρίζουμε εμείς, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας. Καθοριστική ήταν, φυσικά, και η συμβολή του Δήμου Μυκόνου, που αποτέλεσε τον παραγωγό και κύριο χρηματοδότη της ταινίας και με εμπιστεύτηκε για ακόμη μία φορά. Είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία που πραγματοποιούμε μαζί.

Από τον Νοέμβριο του 2025, όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι η ομάδα είχε πραγματικές πιθανότητες να πετύχει την άνοδο, η ιδέα της ταινίας είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται στο μυαλό μου. Έχοντας αφιερώσει τα τελευταία είκοσι χρόνια στη δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη Μύκονο, ένιωσα ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην καταγράψουμε αυτή τη μοναδική στιγμή.

Μια στιγμή που δεν αφορά μόνο τη Μύκονο, αλλά ολόκληρες τις Κυκλάδες. Γιατί η αθλητική πραγματικότητα των νησιών έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία της ταινίας, πήρα από νωρίς μια απόφαση που αποδείχθηκε καθοριστική. Κατάλαβα ότι το βάρος αυτής της παραγωγής, αλλά και η ιδιαίτερη φύση της, καθώς επρόκειτο για μια ιστορία που εξελισσόταν παράλληλα με τα γεγονότα, δεν ήταν κάτι που θα μπορούσα να διαχειριστώ μόνος μου. Για δύο με τρεις μήνες παρακολουθούσαμε την πορεία της ομάδας χωρίς να γνωρίζουμε αν τελικά θα καταφέρναμε να ολοκληρώσουμε την ταινία και, κυρίως, αν θα ερχόταν η στιγμή που θα σηκωνόταν η κούπα.

Έτσι, από πολύ νωρίς απευθύνθηκα στον καλό μου φίλο και συνάδελφο, Νικόλα Παπαδημητρίου. Όταν του είπα ότι ήθελα να κάνω αυτή την ταινία, εκείνος πίστεψε στην ιδέα από την πρώτη στιγμή, παρόλο που δεν είχαμε ακόμη μιλήσει με την ομάδα, δεν υπήρχε προϋπολογισμός ούτε κάποια εξασφαλισμένη παραγωγή. Ο Νικόλας έγινε συνοδοιπόρος και συνδημιουργός σε αυτή την προσπάθεια. Γνωρίζοντας πόσο πολύ ήθελα να πραγματοποιηθεί αυτή η ταινία, μου έδωσε τον χώρο να αφοσιωθώ σε αυτήν. Περάσαμε μαζί δεκατρείς μήνες, δουλέψαμε εξαιρετικά και καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάτι για το οποίο είμαστε πραγματικά περήφανοι.

Κοντά μας βρέθηκαν και πολλοί ακόμη πολύτιμοι συνεργάτες, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω, όπως επίσης τον Γιάννη Κέφη που είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτόν τον καιρό. Γι’ αυτό και η ταινία είναι, πάνω απ’ όλα, αποτέλεσμα μιας συλλογικής δημιουργικής προσπάθειας. Αυτό που τελικά αποτυπώνεται στην ταινία δεν είναι μόνο μια σπουδαία αθλητική επιτυχία. Είναι οι άνθρωποι, η συλλογική προσπάθεια, η σχέση της ομάδας με την τοπική κοινωνία και η δύναμη που μπορεί να αποκτήσει ο αθλητισμός όταν γίνεται υπόθεση μιας ολόκληρης κοινότητας».

Τζήμας: «Η ομάδα της Μυκόνου έγινε κομμάτι της ζωής του νησιού»

Ο Γιάννης Τζήμας, General Manager της Μυκόνου Betsson, μοιράστηκε τη δική του οπτική για τη δημιουργία της ταινίας, αναδεικνύοντας τη βαθύτερη σημασία ενός εγχειρήματος που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία του νησιού.

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Δημήτρη Καλφάκη και τους συνεργάτες του για την εξαιρετική κινηματογραφική αποτύπωση μιας ξεχωριστής ιστορίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει επίσης στον Δήμο Μυκόνου, στη διοίκηση, καθώς και σε όλους όσοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Για δύο μήνες, μια κάμερα ακολούθησε την ομάδα παντού: στην καθημερινότητά της, στις προπονήσεις, στα αποδυτήρια, στις μετακινήσεις, στις στιγμές εντός και εκτός γηπέδου. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή η ταινία δεν αφορά απλώς ένα αθλητικό γεγονός. Βλέπουμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: πώς μια ομάδα μπάσκετ κατάφερε να δημιουργήσει κάτι μοναδικό σε έναν τόπο που, τον χειμώνα, δεν έχει καμία σχέση με τη Μύκονο που οι περισσότεροι φαντάζονται.

Μιλάμε για μια μικρή κοινωνία, και για μια ομάδα που κατάφερε να δημιουργήσει ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να συνειδητοποιεί κανείς ότι πριν από μόλις πέντε χρόνια δεν υπήρχε κλειστό γήπεδο στο νησί και σήμερα η Μύκονος αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση! Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι όσα συνέβησαν στην ίδια την κοινωνία. Για τα παιδιά του νησιού, που μέχρι τότε είχαν περιορισμένες επιλογές στην καθημερινότητά τους, για τις οικογένειες και τους ανθρώπους που ζουν στη Μύκονο όλο τον χρόνο, η δημιουργία ενός κλειστού γυμναστηρίου και η παρουσία μιας επαγγελματικής ομάδας άλλαξαν τη ροή των πραγμάτων.

Και το λέω αυτό με πραγματική συγκίνηση, γιατί γνωρίζω από κοντά την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια.

Για αυτά τα παιδιά, για αυτές τις οικογένειες, για τις γιαγιάδες που βρίσκονταν στην εξέδρα, το γήπεδο έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένας αθλητικός χώρος. Ήταν ο κινηματογράφος τους, το θέατρό τους, το μπαρ και η καφετέρια που δεν έχουν τον χειμώνα. Ήταν ένας τόπος συνάντησης, μια ζωντανή εστία κοινωνικής ζωής. Σε ένα νησί όπου οι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται εντατικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η ομάδα έγινε το δικό τους δώρο για τον χειμώνα! Έγινε η καθημερινότητά τους και κομμάτι της ζωής του νησιού, κάτι που περίμεναν με ανυπομονησία όλη την εβδομάδα, με αποκορύφωμα την ημέρα του αγώνα.

Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της προσπάθειας: το κοινωνικό αποτύπωμα και η αθλητική υγεία που εκπέμπει η ομάδα. Μέσα από αυτή την εμπειρία, συνειδητοποιήσαμε και εμείς ότι η φιλοξενία, η προσπάθεια και το αθλητικό γίγνεσθαι της Μυκόνου μπορούν και πρέπει να έχουν μια διαφορετική διάσταση. Μια διάσταση που ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού και συνδέεται ουσιαστικά με την κοινωνία, τους ανθρώπους και την καθημερινότητά τους.

Αυτό ήταν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, αλλά και εκεί όπου τελικά καταλήγει: στην ανθρώπινη πλευρά ενός μεγάλου αθλητικού εγχειρήματος».