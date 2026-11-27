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Επίσημη μορφή πήρε η αναβολή του ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ στο Γ. Καραϊσκάκης.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, οι Πειραιώτες πήραν οριστική απόφαση να προχωρήσουν τις διαδικασίες της αναβολής, μια απόφαση βέβαια, για την οποία σας είχε ενημερώσει ο Βασίλης Παπαθεοδώρου στην εκπομπή «Center Fox» της Πέμπτης 26/11.

Πλέον, το παιχνίδι αναμένεται να οριστεί σε νεότερη ημερομηνία: Είτε στις 23/12 είτε στις 06/01.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League.

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».