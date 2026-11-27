Όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το επερχόμενο ματς του Ολυμπιακού στην έδρα του Άρη.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ ανέφερε ότι η ομάδα του άξιζε να πάρει κάτι περισσότερο από την ήττα (2-4) από την Μίλαν. Ενώ μίλησε και για την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη.

Αναλυτικά όσα σχολίασε ο Αλγουαθίλ:

Για το τι περιμένει από την ομάδα του μετά το 2-4 από τη Μίλαν: «Όταν παίζεις κάθε τρεις ημέρες, είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις, ειδικά σε παιχνίδια όπως το χθεσινό, στα οποία οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Πιστεύω ότι κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι μέχρι τη στιγμή που δεχθήκαμε το πρώτο γκολ. Στη συνέχεια, σε εκείνο το διάστημα, η Μίλαν ήταν ανώτερη. Θεωρώ ότι αξίζαμε πολύ περισσότερα από το 2-4.

Αν είχαμε καταφέρει να πετύχουμε το τρίτο γκολ, όπως είπα και χθες, πιστεύω ότι το παιχνίδι θα είχε τελειώσει εκεί. Και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε το 3-0. Όμως αυτά είναι μέρος της σεζόν και των διοργανώσεων. Συμμετέχουμε σε τρεις διοργανώσεις και παίζουμε κάθε τρεις ημέρες. Αυτό που πρέπει να προσπαθείς να κάνεις μέσα από αυτά τα παιχνίδια είναι να βελτιώνεις όσα έκανες λάθος και να συνεχίζεις να εξελίσσεις όσα κάνεις καλά, ώστε τα λάθη να μην επαναλαμβάνονται και να είσαι καλύτερος στο επόμενο παιχνίδι.

Αυτή τη στιγμή είμαστε συγκεντρωμένοι στο να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο ματς. Η κούραση, φυσικά, συνεχίζει να συσσωρεύεται, ενώ έχουμε και κάποιους τραυματίες. Θα δούμε πώς θα αποκατασταθούν οι παίκτες που αγωνίστηκαν περισσότερο χθες και, με όσους έχουμε διαθέσιμους, θα προετοιμάσουμε όσο καλύτερα γίνεται το παιχνίδι με τον Άρη».

Για τις απουσίες, τα συνεχόμενα παιχνίδια και τις ευκαιρίες σε παίκτες με μικρότερο χρόνο συμμετοχής: «Αν αναλύσετε λίγο τις ενδεκάδες μας, θα δείτε ότι και στην προηγούμενη περίοδο συνεχόμενων αγώνων κάναμε αρκετό rotation, χρησιμοποιήσαμε πολλές διαφορετικές ενδεκάδες και πολλούς ποδοσφαιριστές. Είναι πολλά τα παιχνίδια και η επιβάρυνση είναι μεγάλη.

Και όσο περισσότερα παιχνίδια υπάρχουν, τόσο περισσότερο εμφανίζονται τραυματισμοί και ποδοσφαιριστές με ενοχλήσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να αποκαθιστούμε τους παίκτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το ένα παιχνίδι στο άλλο, να γνωρίζουμε ποιοι είναι διαθέσιμοι και με αυτούς να προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί σε κάθε αγώνα».