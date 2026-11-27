Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Λούκα Ντόντσιτς σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως ο ίδιος ζήτησε από τους Λος Άντζελες Λέικερς να κινηθούν για την απόκτηση του Ουόκερ Κέσλερ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους και έδωσαν τα «κλειδιά» του οργανισμού στον Λούκα Ντόντσιτς.

Η σημαντικότερη προσθήκη των «Λιμνανθρώπων» ήταν αυτή του Ουόκερ Κέσλερ. Ο 25χρονος σέντερ έχει δικαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν μετά το trade, καθώς σε 17 ματς και 31,1 λεπτά στο παρκέ μετράει φέτος 14 πόντους, 10,8 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 2,1 μπλοκ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει τρομερή σύνδεση στο παρκέ με τον «Milk Chamberlain» και ο ίδιος αποκάλυψε ότι αυτός… έσπρωξε τους Λέικερς να κάνουν αυτή την ανταλλαγή.

Ο «Luka Magic» μίλησε στο «ESPN» και αναφέρθηκε στην μετακίνηση του Κέσλερ στο Λος Άντζελες. Ο Σλοβένος αστέρας αποκάλυψε πως αυτός είπε στην διοίκηση των «Λιμνανθρώπων» ότι θέλει τον νεαρό σέντερ και τόνισε πως χάρηκε πολύ όταν έμαθε ότι οι Λέικερς ολοκλήρωσαν την απόκτησή του.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι αυτή η κίνηση του δημιούργησε και ενθουσιασμό για την τρέχουσα σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Τους είπα μετά την σεζόν ότι ήθελα τον Ουόκερ. Φυσικά, πέρσι δεν έπαιξε. Έπαιξε τύπου πέντε αγώνες. Φυσικά, η Γιούτα τον κράτησε εκτός, αλλά έχοντας παίξει μαζί του στα προηγούμενα χρόνια, ήταν δύσκολο να σκοράρω. Προστάτευε την ρακέτα, κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό.

Οπότε, μετά την σεζόν πήγα στην διοίκηση και είπα “Θέλω τον Ουόκερ”.

Όταν μιλήσαμε, μου είπαν ότι δεν θα είναι εύκολο. Το ήξερα. Αλλά όταν άκουσα ότι θα τον πάρουμε, ήμουν πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για την σεζόν».