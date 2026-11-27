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Με θρίαμβο των Ελλήνων ιστιοπλόων ολοκληρώθηκε η «35η Athens International Sailing Week 2026» που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.Α.Ο. Βούλας και τον Ν.Ο.Π. Φαλήρου.

Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας κατέκτησαν όλα τα μετάλλια στην πρώτη φάση, με εξαίρεση μόλις ένα στα ILCA 4, ενώ στη δεύτερη φάση των ολυμπιακών κατηγοριών, που ήταν και πανελλήνια πρωταθλήματα, επίσης έκλεψαν την παράσταση. Κέρδισαν όλα τα μετάλλια εκτός από μία κατηγορία στα iQFOiL!

Σε μια ακόμη μεγάλη διεθνή διοργάνωση οι Ελληνες ιστιοπλόοι έδειξαν την κλάση τους που είναι προϊόν πολύ σκληρής δουλειάς σε συνεργασία με τους προπονητές, τους ομίλους τους και την Ομοσπονδία.

Όσοι παρακολούθησαν τις ζωντανές μεταδόσεις μέσα από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube θα διαπίστωσαν το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων και ξένων ιστιοπλόων που συνολικά έφτασαν τους 649 από 21 χώρες! Παρά τα σκαμπανεβάσματα του αέρα κυρίως τις πρώτες ημέρες, έγιναν εντυπωσιακές ιστιοδρομίες και μάχη μέχρι το τέλος για την κατάκτηση των μεταλλίων.

Τα τελικά αποτελέσματα είναι:

ILCA 6 γυναικών (25 σκάφη, 9 ιστιοδρομίες)

1. Ε. Γκίκα 17

2. Μ. Μακρή 22

3. Ε. Καραγεώργου 29

ILCA 7 ανδρών (30 σκάφη, 9 ιστιοδρομίες)

1. Γ. Παπαδάκος 27

2. Α. Κυφίδης 36

3. Μ. Σταθάς 48

49ER (4 σκάφη, 11 ιστιοδρομίες)

1. Ο. Ε. Σπανάκης – Π. Καγιαλής 10

2. Γ. Παπαδόπουλος- Π. Κωνσταντινίδης 19

3. Π Μυλωνάς – Π. Σωτηρίου 33

IQFOiL ανδρών και U19 ανδρών (15 σκάφη, 18 ιστιοδρομίες)

1. Λ. Τσορτανίδης 17

2. Α. Κοκκινάκης 36

3. Π. Κονταρίνης 46

iQFOil γυναικών και U19 γυναικών (24 σκάφη, 18 ιστιοδρομίες)

1. Σ. Κάντορ Ισραήλ 87

2. Δ. Ποντίφηξ 98

3. Σ. Ουέμπ Ολλανδία 113

iQFOiL U17 και U15 (10 σκάφη, 18 ιστιοδρομίες)

1. Ν. Ροδίτης 15

2. Η. Παναγή 31

3. Β. Οικονόμου 50

Η τελετή λήξης με την απονομή των επάθλων στους νικητές θα διεξαχθεί στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της ΕΙΟ στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.

Υ.Γ.: Στις φωτογραφίες η Ερμιόνη Γκίκα και ο Γιώργος Παπαδάκος.