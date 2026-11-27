Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βαλένθια απάλλαξε μεν τον Ισπανό ποδοσφαιριστή από την κατηγορία της σωματικής βλάβης, όμως απέρριψε την έφεση για την σεξουαλική επίθεση και, πλέον, η επόμενη δικαστική κίνηση είναι η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας

Εξελίξεις στην υπόθεση του Ράφα Μιρ, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για σεξουαλική επίθεση πριν από λίγους μήνες. Μετά την έφεση, την οποία άσκησε ο ποδοσφαιριστής, η υπόθεση κρίθηκε από το Τμήμα Ποινικών Εφέσεων του Πολιτικού και Ποινικού Τμήματος του TSJCV το οποίο έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιστική γραμμή, κατά της πρωτόδικης απόφασης που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Με τον Ισπανό να απαλλάσσεται από την κατηγορία της σωματικής βλάβης, όχι όμως και από την σεξουαλική επίθεση.

Πιο συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε πλήρως το συγκεκριμένο σκέλος της έφεσης, θεωρώντας ότι η αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ήταν «λογική» και «εύλογη».

Παράλληλα, δεν έγιναν αποδεκτοί οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης σχετικά με υποτιθέμενες αντιφάσεις και έλλειψη συνέπειας στις καταθέσεις της πρώτης παθούσας, αλλά και της φίλης της, η οποία επίσης υπέστη σεξουαλική επίθεση το ίδιο βράδυ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην ίδια κατοικία, στην περιοχή Bétera, με δεύτερο καταδικασθέντα να είναι ο επίσης ποδοσφαιριστής Pablo Jara.

Επόμενος σταθμός για τον Μιρ το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, στο οποίο μπορεί να προσφύγει η πλευρά του παίκτη, σε μία ακόμη προσπάθεια να ανατρέψει την εις βάρος του απόφαση.

Πως διαχειρίζεται το ζήτημα ο Άρης; Οι κιτρινόμαυροι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Σύμφωνα με την συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, και σε περίπτωση που η ενοχή του Μιρ επιβεβαιωθεί οριστικά, προβλέπεται η αυτόματη λύση του συμβολαίου του με τους «κιτρινόμαυρους».