Με 8.0 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα, ο φόργουορντ του Άρη φιγουράρει στην δεύτερη θέση της λίστας με τους κορυφαίους ριμπάουντερ της διοργάνωσης, πίσω από τον Τρέβιον Ουίλιαμς της Μπαχτσεσεχίρ (8.4 ριμπ. ανά αγώνα).
Μετά τον Ρόμπινσον-Ερλ ακολουθούν ο Ούρος Πλάβσιτς της Κλουζ (7.7 ριμπ. ανά ματς), ο Μίρο Μπίλαν της Μάξιμα Ρόμα (7.5 ριμπ. ανά ματς), ο Κένι Λόφτον Τζρ. της Χάποελ Ιερουσαλήμ (6.9 ριμπ. ανά ματς) και ο Αμεντέο Τεσσιτόρι της Ρέγιερ Βενέτσια (6.9 ριμπ. ανά ματς)
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