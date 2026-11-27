«Στο σκαμνί» σε όλα τα όργανα του μπάσκετ στέλνει τον Ολυμπιακό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Την Παρασκευή (27/11) το «τριφύλλι» κατέθεσε καταγγελία ζητώντας πειθαρχική τιμωρία των Πειραιωτών για «στοχοποίηση δικαστών». Παράλληλα, με ξεχωριστή καταγγελία οι «πράσινοι» ζήτησαν την τιμωρία και του Γιώργου Μπαρτζώκα για όσα είπε μετά το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για το πρόστιμο των 50.000 ευρώ.

Στο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο του ΕΣΑΚΕ προσέφυγε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με αντικείμενο την επίσημη τοποθέτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις ποινές των δύο ομάδων μετά το Game 5 των περσινών τελικών.

Το ΑΣΕΑΔ είχε επικυρώσει την αφαίρεση δύο βαθμών από τους Πειραιώτες και, με μεταγενέστερη απόφασή του, είχε ακυρώσει την αντίστοιχη ποινή του Παναθηναϊκού, καθώς οι ποινές αφορούσαν διαφορετικά ζητήματα και άλλα περιστατικά. Θυμίζουμε πως στην ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός συνέκρινε τις δύο αποφάσεις, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι δικαστές αντιμετώπισαν όσα συνέβησαν σε εκείνο το παιχνίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «τριφύλλι» στέκεται αρχικά στον χρόνο που επέλεξαν οι «ερυθρόλευκοι» για να τοποθετηθούν. Όταν αναρτήθηκε η ανακοίνωση, είχε γίνει γνωστό μόνο το αποτέλεσμα των δύο υποθέσεων. Το σκεπτικό των αποφάσεων δεν είχε ακόμη δημοσιευτεί. Οι «πράσινοι», λοιπόν, θέτουν το ερώτημα πώς μπορούσε ο Ολυμπιακός να αποδίδει μεροληψία στους δικαστές, προτού καν διαβάσει τους λόγους που τους οδήγησαν στην κρίση τους.

Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός Aktor αμφισβητεί και την ίδια τη σύγκριση που επιχείρησε ο Ολυμπιακός. Κι αυτό γιατί οι υποθέσεις αφορούσαν διαφορετικά περιστατικά.

Μεταξύ άλλων, για τον Κέντρικ Ναν, το «τριφύλλι» επισημαίνει ότι ο Αμερικανός σούπερ σταρ είχε ήδη απαλλαγεί πρωτόδικα από την κατηγορία ότι έπιασε τον Ταϊρίκ Τζόουνς από τον λαιμό, καθώς το βίντεο δεν επιβεβαίωσε την καταγγελία. Επομένως, κατά την «πράσινη» πλευρά, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν τέθηκε καν προς κρίση σε δεύτερο βαθμό. Αντίστοιχα, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας ξεκαθάρισαν για ακόμα μία φορά ότι ο Ματίας Λεσόρ και ο Τζέριαν Γκραντ είχαν επίσης απαλλαγεί πρωτόδικα για την υπόθεση του τραυματισμού αστυνομικού.

«Στοχοποίηση δικαστών», ανακοίνωση που πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης

Στην καταγγελία προς τον ΕΣΑΚΕ οι «πράσινοι» δίνουν ιδιαίτερο βάρος και σε όσα ακολούθησαν τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στον επίσημο λογαριασμό του Ολυμπιακού στο Instagram, τον οποίο ακολουθούν 450.000 χρήστες.

Πιο συγκεκριμένα οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης, προσκόμισαν ενδεικτικά σχόλια οπαδών που ζητούσαν να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των δικαστών, άφηναν υπαινιγμούς για σχέσεις του Παναθηναϊκού με την κυβέρνηση ή απέδιδαν τις αποφάσεις σε... σχέδιο εξόντωσης του Ολυμπιακού. Για το «τριφύλλι», η βαρύτητα αυτών των σχολίων έγκειται και στο ότι οι δικαστές βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε ύβρεις και απειλές κάτω από επίσημη ανάρτηση μιας ΚΑΕ, επειδή η απόφασή τους δυσαρέστησε την ομάδα και τους οπαδούς της.

Άλλωστε, οι καταγγελίες μεταξύ των «αιωνίων» με... πεδίο αντιπαράθεσης τα social meida έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, με τις συχνές «ερυθρόλευκες» προσφυγές σε ό,τι αφορά τον προσωπικό λογαριασμό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, «απάντησε» με το ίδιο νόμισμα και έβαλε και όσα συμβαίνουν στα social media στην εξίσωση.

Ακόμα στην καταγγελία γίνεται αναφορά και στον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που διεξήχθη λίγη ώρα μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης. Ο Παναθηναϊκός συνδέει το κλίμα που θεωρεί ότι καλλιέργησε η τοποθέτηση του Ολυμπιακού με το σύνθημα υπέρ του Τζόουνς. Οι «πράσινοι» υποστηρίζουν ότι με αυτό το σύνθημα οι οπαδοί επιδοκίμαζαν την ενέργεια για την οποία ο παίκτης είχε τιμωρηθεί.

Με αυτά τα δεδομένα, η «πράσινη» ΚΑΕ ζήτησε να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του Ολυμπιακού. Η θέση της είναι ότι η ανακοίνωση έπληξε το κύρος της αθλητικής Δικαιοσύνης, τροφοδότησε την καχυποψία των φιλάθλων και δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για εκδηλώσεις βίας.

Ξεχωριστή καταγγελία για τις δηλώσεις Μπαρτζώκα περί προστίμου 50.000 ευρώ

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και δεύτερη καταγγελία, αυτή τη φορά κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα και της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του Έλληνα τεχνικού στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τη Χάποελ. Ο προπονητής των Πειραιωτών ανέφερε πως πλήρωσε πρόστιμο 50.000 ευρώ επειδή έβρισε ενώ ήταν μόνος του στα αποδυτήρια, χωρίς να απευθυνθεί σε κάποιον.

Οι «πράσινοι» επικαλούνται την απόφαση της ΔΕΑΒ, που επέβαλε το συγκεκριμένο πρόστιμο για όσα έγιναν μετά τον δεύτερο περσινό τελικό στο "Telekom Center", καθώς και την απόφαση του αθλητικού δικαστή που επικύρωσε το ΑΣΕΑΔ. Όπως επισημαίνουν, στις αποφάσεις καταγράφεται ότι ο Μπαρτζώκας βρισκόταν στη φυσούνα, παρουσία τρίτων, και πως οι χυδαίες ύβρεις είχαν αποδέκτες φιλάθλους του Παναθηναϊκού και τον τιμ μάνατζερ της ομάδας, Σάββα Αρώνη.

Κατά το «τριφύλλι», ο τρόπος με τον οποίο ο τεχνικός του Ολυμπιακού περιέγραψε δημόσια το περιστατικό δημιούργησε στους φιλάθλους την εντύπωση ότι οι αρμόδιες αρχές τον τιμώρησαν αυθαίρετα.

Οι «πράσινοι», λοιπόν, ζήτησαν αυτή τη φορά την πειθαρχική τιμωρία τόσο του ίδιου όσο και της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, στην οποία καταλογίζουν ότι ενθάρρυνε τη στάση του με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει λίγες ώρες νωρίτερα.

Θυμίζουμε πως πριν από λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός Aktor προσέφυγε και στο πειθαρχικό όργανό της Euroleague, για όσα έγιναν στην αναμέτρηση Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ.