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Ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Χουλιάν Μπαρτόλο δεν θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Βόλο Elabet λόγω τραυματισμών.

Γνωστή έγινε η αποστολή του Αστέρα AKTOR, για το ματς κόντρα στον Βόλο Elabet, όπου θα διεξαχθεί το Σάββατο (28/11) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Γκονσάλο Φέιο δεν μπορεί να υπολογίζει στους Δημήτρη Κουρμπέλη και Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο αρχηγός της Αρκαδικής ομάδας συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο, ενώ ο Αργεντίνος παραμένει στα «πιτς», λόγω προβλήματος στον έσω πλάγιο.

Αναλυτικά η αποστολή του Αστέρα AKTOR:

Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Γκέζος, Ριέρα, Κώτσιρας, Μέντες, Σίλβα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρες