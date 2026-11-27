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Το Εκουαδόρ θα αντιμετωπίσει την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου (16:30) η Εθνική Παίδων στους «32» του Μουντιάλ Κ17 - Όλες οι διασταυρώσεις των νοκ άουτ μέχρι και τον τελικό

Και τώρα τα νοκ άουτ. Η Ελλάδα έμαθε τον αντίπαλό της στη φάση των 32 του Μουντιάλ Κ17 που διεξάγεται στη Ντόχα του Κατάρ, αντιμετωπίζοντας το Εκουαδόρ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου (16:30).

Η «Γαλανόλευκη» τερμάτισε στην 5η θέση μεταξύ των 32 ομάδων που βρίσκονται στα νοκ άουτ, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία - Σενεγάλη, με τον εν λόγω αγώνα να διεξάγεται είτε στις 3 είτε στις 4 του Δεκέμβρη.

Η φάση των 32 (30/11 ή 1/12):

Ισπανία - Ουζμπεκιστάν (30/11 17:30)

Νότια Κορέα - Ιαπωνία (1/12 15:00)

Ιταλία - Τατζικιστάν (30/11 14:30)

Mάλι - Δομινικανή Δημοκρατία (1/12 14:30)

Ελλάδα - Εκουαδόρ (1/12 16:30

Βραζιλία - Μοζαμβίκη (30/11 15:00)

Σερβία - Κίνα (1/12 15:30)

Κροατία - Ουρουγουάη (30/11 14:30)

Μεξικό - Αργεντινή (30/11 17:00)

Γαλλία - Ουγκάντα (1/12 17:30)

Χιλή - Μαρόκο (30/11 17:30)

Αυστραλία - Σενεγάλη (1/12 14:30)

Βενεζουέλα - Αλγερία (1/12 17:30)

Βέλγιο - Σαουδική Αραβία (30/11 15:30)

Αίγυπτος - Κολομβία (1/12 17:00)

Ιρλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού (30/11 16:30)

Η φάση των «16» (3-4 Δεκεμβρίου)

(1) Νικητής Ισπανία – Ουζμπεκιστάν vs Νικητής Ιρλανδία – Ακτή Ελεφαντοστού

(2) Νικητής Νότια Κορέα – Ιαπωνία vs Νικητής Αίγυπτος – Κολομβία

(3) Νικητής Ιταλία – Τατζικιστάν vs Νικητής Βέλγιο – Σαουδική Αραβία

(4) Νικητής Μάλι – Δομινικανή Δημοκρατία vs Νικητής Βενεζουέλα – Αλγερία

(5) Νικητής Ελλάδα – Εκουαδόρ vs Νικητής Αυστραλία – Σενεγάλη

(6) Νικητής Βραζιλία – Μοζαμβίκη vs Νικητής Χιλή – Μαρόκο

(7) Νικητής Σερβία – Κίνα vs Νικητής Γαλλία – Ουγκάντα

(8) Νικητής Κροατία – Ουρουγουάη vs Νικητής Μεξικό – Αργεντινή

Προημιτελική φάση (7 Δεκεμβρίου)

(QF1) Νικητής ζευγαριού 1 – Νικητής ζευγαριού 8

(QF2) Νικητής ζευγαριού 2 – Νικητής ζευγαριού 7

(QF3) Νικητής ζευγαριού 3 – Νικητής ζευγαριού 6

(QF4) Νικητής ζευγαριού 4 – Νικητής ζευγαριού 5