Και τώρα τα νοκ άουτ. Η Ελλάδα έμαθε τον αντίπαλό της στη φάση των 32 του Μουντιάλ Κ17 που διεξάγεται στη Ντόχα του Κατάρ, αντιμετωπίζοντας το Εκουαδόρ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου (16:30).
Η «Γαλανόλευκη» τερμάτισε στην 5η θέση μεταξύ των 32 ομάδων που βρίσκονται στα νοκ άουτ, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία - Σενεγάλη, με τον εν λόγω αγώνα να διεξάγεται είτε στις 3 είτε στις 4 του Δεκέμβρη.
Η φάση των 32 (30/11 ή 1/12):
- Ισπανία - Ουζμπεκιστάν (30/11 17:30)
- Νότια Κορέα - Ιαπωνία (1/12 15:00)
- Ιταλία - Τατζικιστάν (30/11 14:30)
- Mάλι - Δομινικανή Δημοκρατία (1/12 14:30)
- Ελλάδα - Εκουαδόρ (1/12 16:30
- Βραζιλία - Μοζαμβίκη (30/11 15:00)
- Σερβία - Κίνα (1/12 15:30)
- Κροατία - Ουρουγουάη (30/11 14:30)
- Μεξικό - Αργεντινή (30/11 17:00)
- Γαλλία - Ουγκάντα (1/12 17:30)
- Χιλή - Μαρόκο (30/11 17:30)
- Αυστραλία - Σενεγάλη (1/12 14:30)
- Βενεζουέλα - Αλγερία (1/12 17:30)
- Βέλγιο - Σαουδική Αραβία (30/11 15:30)
- Αίγυπτος - Κολομβία (1/12 17:00)
- Ιρλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού (30/11 16:30)
Η φάση των «16» (3-4 Δεκεμβρίου)
-
(1) Νικητής Ισπανία – Ουζμπεκιστάν vs Νικητής Ιρλανδία – Ακτή Ελεφαντοστού
-
(2) Νικητής Νότια Κορέα – Ιαπωνία vs Νικητής Αίγυπτος – Κολομβία
-
(3) Νικητής Ιταλία – Τατζικιστάν vs Νικητής Βέλγιο – Σαουδική Αραβία
-
(4) Νικητής Μάλι – Δομινικανή Δημοκρατία vs Νικητής Βενεζουέλα – Αλγερία
-
(5) Νικητής Ελλάδα – Εκουαδόρ vs Νικητής Αυστραλία – Σενεγάλη
-
(6) Νικητής Βραζιλία – Μοζαμβίκη vs Νικητής Χιλή – Μαρόκο
-
(7) Νικητής Σερβία – Κίνα vs Νικητής Γαλλία – Ουγκάντα
-
(8) Νικητής Κροατία – Ουρουγουάη vs Νικητής Μεξικό – Αργεντινή
Προημιτελική φάση (7 Δεκεμβρίου)
-
(QF1) Νικητής ζευγαριού 1 – Νικητής ζευγαριού 8
-
(QF2) Νικητής ζευγαριού 2 – Νικητής ζευγαριού 7
-
(QF3) Νικητής ζευγαριού 3 – Νικητής ζευγαριού 6
-
(QF4) Νικητής ζευγαριού 4 – Νικητής ζευγαριού 5
🏆🌎 [OFICIAL] ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB 17. ARGENTINA VS MÉXICO. 🇦🇷🔥🇲🇽 https://t.co/XQjzqZGKM2— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 27, 2026