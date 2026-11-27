Με πρωταγωνιστή τον Σιλβέν Φρανσίσκο (19π., 5ασ.) η Γαλλία επικράτησε της Εσθονίας με 81-73 και εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού έγινε η δεύτερη που παίρνει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης, φτάνοντας το ρεκόρ της στο 8-1, με τα υπόλοιπα ματς να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Στο 3-6 η Εσθονία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Γαλλία ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο, που είχε 19 πόντους (5/8 τριπ., 2/6 διπ., 5 ασ.) σε 22:49 λεπτά, με τον πρώην άσο του Άρη, Αμίν Νουά, να προσθέτει άλλους 13 (1/4 διπ., 2/3 τριπ.). Στους 12 ο Λιονέλ Γκαντό και στους 11 ο Τζοέλ Αγιαγί (2/2 τριπ., 6 ριμπ., 4 ασ.). Χωρίς πόντο ο Άνταμ Μοκόκα, που μέτρησε 2 ριμπάουντ σε 4:54 λεπτά.

Για την Εσθονία, πρώτος σκόρερ ήταν ο Αρτούρ Κόνοτσιουκ με 23 πόντους (4/6 διπ., 4/8 τριπ.), με τον Χένρι Ντρελ να έχει άλλους 13 και τον Κάσπαρ Τριερ 12.

Τα δεκάλεπτα: 14-22, 34-51, 47-72, 73-81