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Με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ Β στην Αθήνα κόντρα στη Μαρκό (28/11 14:45) - Ποιοι απαρτίζουν την αποστολή του Στέλιου Μαλεζά.

Ο Δικέφαλος ταξίδεψε σήμερα (27/11) στην Αθήνα, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στην πρωτοπόρο και αήττητη Μαρκό.

Παρ' όλα αυτά, όπως και στα περισσότερα τελευταία ματς, ο ΠΑΟΚ Β θα παραταχθεί με πολλές απουσίες, καθώς Κωττάς και Αζούζ δεν είναι διαθέσιμοι λόγω τραυματισμού, οι Ντούνγκα και Κοσίδης ανεβαίνουν στην Α ομάδα, όπως προπόνηση με την Α ομάδα θα κάνουν και οι Τσοπούρογλου και Στύλος.

Ο Γκιόκα τραυματίστηκε στον αγώνα της Κ19 στο Youth League, ο Μπέρδος ταλαιπωρείται από ίωση, κι ο Κώστογλου βρίσκεται στο Κατάρ με την Εθνική Κ17.

Ως εκ τούτου, την αποστολή του ΠΑΟΚ Β απαρτίζουν οι εξής 22 παίκτες:

«Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Κούπενος, Τσιότας, Πασαχίδης, Κυριαζίδης, Βυρσωκινός, Λεωνιδόπουλος, Ίκομπονγκ, Μπιασότο, Παπαγεωργίου, Ελευθεριάδης, Παπανικόπουλος, Καραγκέα Τσιφούτης, Κανίς, Γκαλεάνο, Γραββάνης, Σιφναίος»