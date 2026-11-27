Ο Δικέφαλος ταξίδεψε σήμερα (27/11) στην Αθήνα, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στην πρωτοπόρο και αήττητη Μαρκό.
Παρ' όλα αυτά, όπως και στα περισσότερα τελευταία ματς, ο ΠΑΟΚ Β θα παραταχθεί με πολλές απουσίες, καθώς Κωττάς και Αζούζ δεν είναι διαθέσιμοι λόγω τραυματισμού, οι Ντούνγκα και Κοσίδης ανεβαίνουν στην Α ομάδα, όπως προπόνηση με την Α ομάδα θα κάνουν και οι Τσοπούρογλου και Στύλος.
Ο Γκιόκα τραυματίστηκε στον αγώνα της Κ19 στο Youth League, ο Μπέρδος ταλαιπωρείται από ίωση, κι ο Κώστογλου βρίσκεται στο Κατάρ με την Εθνική Κ17.
Ως εκ τούτου, την αποστολή του ΠΑΟΚ Β απαρτίζουν οι εξής 22 παίκτες:
«Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Κούπενος, Τσιότας, Πασαχίδης, Κυριαζίδης, Βυρσωκινός, Λεωνιδόπουλος, Ίκομπονγκ, Μπιασότο, Παπαγεωργίου, Ελευθεριάδης, Παπανικόπουλος, Καραγκέα Τσιφούτης, Κανίς, Γκαλεάνο, Γραββάνης, Σιφναίος»