Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Για την πρώτη αναμέτρηση του τρίτου γύρου του EHF European Men’s Cup, στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας 3, ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 38-29 από τη Ραχμάτ Χασρόν.

Ο Δικέφαλος δεν κατάφερε να διατηρήσει σταθερό ρυθμό στη διάρκεια της αναμέτρησης, με τα νεκρά διαστήματα στην απόδοσή του, αλλά και τις αμυντικές αδυναμίες, να στοιχίζουν στην ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη.

Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται πλέον να αφήσουν πίσω τους το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και να επικεντρωθούν στην αυριανή αναμέτρηση (28/11, 17:00), όπου θα διεκδικήσουν την ανατροπή της διαφοράς και την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ θα παλέψει μέχρι το τελευταίο λεπτό, με στόχο να ανατρέψει τα δεδομένα και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-3, 9-6, 11-8, 16-11, 17-13 (ημχ.), 20-16, 24-18, 27-20, 29-22, 34-24, 38-29.

ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ (Μαϊμόν): Λούτσιν 1, Σαρφατί 2, Μελούλ, Ραντοΐκοβιτς 9, Μασράκι, Γκουρμάν, Γιόνις, Πάβλοβιτς 6, Καρμόν, Μπονενχάιμερ 2, Τουρκένιτς 7, Βάινμαν, Γκολντστάιν 1, Μοτόλα 9, Ρέζνικ.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Γιασίν 6, Κατσούνης, Τσάκαλος 1, Ελευθεριάδης 1, Ομάρ 3, Τζωρτζίνης 3, Τεμελκόφσκι 1, Τοζακίδης, Φεράς 4, Μοχάμεντ, Μπάτζιος 1, Κερλίδης, Κυριακίδης 4, Άρσιτς, Μπόσνιακ 2, Σίνα 3.

Διαιτητές: Μπραγκάνσα- Σαβιέρ (Πορτογαλία), Παρατηρητής: Κασούνιτς (Κροατία)

Δίλεπτα:3-3, Πέναλτι:1/1-4/4.