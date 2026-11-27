O Asteras AKTOR φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο (28/11, 17:00) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Οι Αρκάδες θα αγωνιστούν χωρίς τους Κουρμπέλη και Μπαρτόλο, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.
Η αποστολή του Asteras AKTOR: Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Γκέζος, Ριέρα, Κώτσιρας, Μέντες, Σίλβα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρες