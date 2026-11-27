Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Μίλωνα, επικρατώντας 3-0 σετ, για την 6η αγωνιστική της Novibet Volley League.

Χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 εκτός έδρα τον Μίλωνα και ανέβασε το αήττητο σερί του στη Novibet Volley League στο 6/6.

Δυναμικό ξεκίνημα στον αγώνα για τον Παναθηναϊκό, που πήρε άμεσα προβάδισμα με τέσσερις (0-4), με «όπλο» το απροσπέραστο μπλοκ του οι «πράσινοι» ξέφυγαν με διψήφιο νούμερο (5-15) και χωρίς να δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός πήρε το σετ (14-25).

Ανώτερος και στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός, αφού ξανά ήταν αυτός που έλεγχε από νωρίς το σκορ και προηγήθηκε με τρεις (8-11). Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν πλήρως όλα τα λάθη από μεριάς Μίλωνα, ανεβάζοντας την διαφορά στο +8 (13-21) και έκανε το 0-2 στα σετ με (17-25).

Παρόμοιο σκηνικό και στο τρίτο όπως αποδείχθηκε τελευταίο σετ με τον Παναθηναϊκό να έχει το έλεγχο του σκορ, μετά από εύστοχη επίθεση του Νίλσεν απέκτησε απόσταση 5 (7-12) πόντων. Συνέχισαν οι «πράσινοι» να κάνουν πράγματα και θαύματα πάνω από το φιλέ, ξεφεύγοντας με 11 (10-21) και εν τέλει ο Παναθηναϊκός πήρε «καθαρό» τρίποντο με 3-0 σετ, κατακτώντας το τελευταίο με 13-25.

Η διακύμανση

1ο σετ: 3-8, 6-16, 11-21, 14-25

2ο σετ: 6-8, 13-16, 13-21, 17-25

3ο σετ: 5-8, 10-16, 10-21, 13-25

Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 18 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσους, 29 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 0-3 (14-25, 17-25, 13-25) σε 71′

Μίλωνας (Κώστας Χριστοφιδέλης): Βάνκερ, Ερνάντεζ 13 (12/23 επ., 1 μπλοκ), Θεοδόσης 1, Αγκάμεζ 1 (1/8 επ.)/Βελούδης (λ. 29% υπ. – 24% άριστες), Μαντελίδης (20% υπ. – 7% άριστες), Εμπαντιπούρ 3 (3/15 επ. 43% υπ. – 14% άριστες), Σταθέλος 2 (1 μπλοκ)

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Σπίριτο 3 (1 άσος, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 12 (9/13 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 69% υπ. – 23% άριστες), Νίλσεν 11 (9/17 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γκάσμαν 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Κόλεφ 14 (5/10 επ., 1 άσος, 8 μπλοκ)/Χανδρινός (λ. 67% υπ – 50% άριστες), Ανδρεόπουλος 9 (2/11 επ., 4 άσοι, 3 μπλοκ, 56% υπ. – 44% άριστες), Κασαμπαλής, Μανδιλάρης