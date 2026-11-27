Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 100-67 της πολωνικής Σλέζα Βρότσλαβ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του EuroCup Γυναικών, και ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Αχμέντ Ενζόγια, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup Women: «Με το ρόστερ που “χτίσαμε” πιστεύαμε ότι μπορούσαμε τουλάχιστον να προκριθούμε στην επόμενη φάση του EuroCup. Από τη στιγμή που έγινε η κλήρωση ξέραμε ότι θα έχουμε έναν πολύ δύσκολο όμιλο. Αν κοιτάξεις και τους υπόλοιπους ομίλους της διοργάνωσης, βλέπεις ότι ο δικός μας ήταν ένας από τους δυσκολότερους».

Για την εικόνα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη: «Είμαι ικανοποιημένος, γιατί, όπως είπα, είχαμε έναν δύσκολο όμιλο. Είχαμε τη Μερσίν, που έχει κατακτήσει το τρόπαιο, τη Φερόλ, που είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ισπανία, και τη Σλέζα, που είναι ανάμεσα στις πέντε καλύτερες ομάδες του πολωνικού πρωταθλήματος. Μπορεί να το κάναμε να φαίνεται εύκολο, αλλά ήταν πιο δύσκολο απ’ όσο φάνηκε. Νομίζω ότι κάναμε καλές εμφανίσεις στον όμιλο και ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».

Για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με αντίπαλο τη Μερσίν εκτός έδρας (03/12): «Ξέρουμε ήδη ότι και οι δύο ομάδες θα βρίσκονται στην επόμενη φάση, αλλά φυσικά θέλουμε να πάμε εκεί και να νικήσουμε. Περιμένω από τις παίκτριές μου να παίξουν καλά. Η Μερσίν είναι μια πολύ καλή ομάδα, με μεγάλο βάθος στο ρόστερ της. Πρέπει να παίζουμε με τέτοιες αντιπάλους για να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Αν θέλεις να είσαι ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες, πρέπει ν’ αποδείξεις ότι είσαι μία από αυτές. Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, γιατί έχουν πολύ καλές και έμπειρες παίκτριες. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε. Θέλουμε να παρουσιαστούμε βελτιωμένοι σε σχέση με το πρώτο μεταξύ μας παιχνίδι. Εκεί είχαμε ένα πολύ καλό ημίχρονο, αυτήν τη φορά πρέπει να κάνουμε το ίδιο ημίχρονο… δύο φορές».

Για το αν έχει ξεχωρίσει κάποια ομάδα στο φετινό EuroCup: «Νομίζω ότι το επίπεδο των ομάδων στο φετινό EuroCup είναι αρκετά ισορροπημένο. Μια ομάδα μπορεί να έχει κάνει το 5/5 σε έναν όμιλο, αλλά ο ανταγωνισμός να είναι χαμηλότερος. Αν βρίσκεσαι σε έναν πιο εύκολο όμιλο, είναι πιο εύκολο να προχωρήσεις. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι που είναι πιο εύκολοι από τον δικό μας».

Για την έως τώρα πορεία του Ολυμπιακού στη WBL1 (6-1 ρεκόρ): «Νιώθω ευλογημένος που δουλεύω με παίκτριες που έχουν όρεξη για δουλειά. Δουλεύουν σκληρά και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που δημιουργούμε και με όσα μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Λόγω των ταξιδιών, έχουμε λίγες μέρες στη διάθεσή μας για να δουλέψουμε, οπότε κάθε προπόνηση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε καθεμία από αυτές. Και οι Ελληνίδες και οι ξένες παίκτριες δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και αυτό κάνει πιο εύκολη και τη δική μου δουλειά. Νικήσαμε τον Παναθηναϊκό, χάσαμε από τον ΠΑΟΚ, αλλά προχωράμε. Εμένα στόχος μου είναι να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Αν νικήσουμε όλα τα παιχνίδια, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος».

Για το πώς αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού: «Δούλευα στη Μονπελιέ και παράλληλα ήμουν προπονητής στην Εθνική ομάδα του Καμερούν. Ο Ολυμπιακός μου προσέφερε μια θέση πρώτου προπονητή σε σύλλογο. Βέβαια, είναι διαφορετικό να είσαι πρώτος προπονητής σε μια Εθνική ομάδα απ’ ό,τι σε έναν σύλλογο. Έχω πάθος για το άθλημα, αγαπώ το μπάσκετ και δίνω μεγάλη σημασία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Πάντα λέω ότι είμαι τυχερός που κάνω αυτό το επάγγελμα, γιατί αγαπάω πολύ το άθλημα και έχω μεγάλο πάθος γι’ αυτό. Ο Ολυμπιακός κάνει τη δουλειά μου πιο εύκολη».

Για το αν ο Ολυμπιακός αποτελεί πρόκληση για τον ίδιο: «Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο όνομα. Είναι πάντα καλό να είσαι προπονητής σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Για ‘μένα είναι μια πρόκληση, γιατί μου αρέσει να κοουτσάρω και ο Ολυμπιακός ήταν μια μεγάλη ευκαιρία».

Για τους συνεργάτες του και τη στήριξη του συλλόγου: «Θα ήθελα να πω ότι πίσω από όλες αυτές τις νίκες δεν είμαι μόνο εγώ. Έχω ένα staff συνεργατών που είναι πάρα πολύ καλό, δουλεύω με καλούς ανθρώπυς και επαγγελματίες. Το σημαντικότερο είναι και πως σαν άνθρωποι είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες και αυτό με βοηθάει αρκετά. Και ο οργανισμός του Ολυμπιακού κάνει πιο εύκολη τη δουλειά μου. Όλοι μιλούν για τον προπονητή, αλλά πίσω απ’ αυτόν υπάρχουν πολλοί ακόμα άνθρωποι που συνεισφέρουν. Από τον άνθρωπο που φέρνει τις μπάλες στο γήπεδο, μέχρι εκείνους που μένουν δουλεύουν για τον σύλλογο ολημερίς».

Για τις εντυπώσεις του από το ελληνικό πρωτάθλημα: «Όταν ήμουν στη Μονπελιέ είχαμε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Σε σχέση με τότε, το πρωτάθλημα είναι σε ακόμα ψηλότερο επίπεδο και γίνεται όλο και καλύτερο. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και υπάρχει ποιότητα τόσο στις Ελληνίδες όσο και στις ξένες παίκτριες. Αυτό μάς κάνει καλό και απολαμβάνουμε περισσότερο το πρωτάθλημα. Είναι λάθος να πηγαίνεις σε κάθε παιχνίδι με τη σκέψη ότι θα κερδίσεις εύκολα».

Για τη ζωή του στην Ελλάδα: «Περνάω πολύ ωραία. Ο καιρός είναι πολύ καλός και μου θυμίζει τη ζωή μου στη Μονπελιέ. Επίσης, το φαγητό είναι τρομερό».