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Όσα δήλωσε ο τεχνικός των πράσινων μετά το διπλό στην Νέα Σμύρνη

Το τριφύλλι παραμένει χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έπιασε σπουδαία απόδοση στο μπλοκ (17) ενώ ήταν σε ακόμη ένα ματς αξιόπιστος από τη γραμμή του σερβίς με οκτώ άσους.

Πολυτιμότερος του αγώνα αναδείχθηκε ο Νικολάι Κόλεφ. Ο Βούλγαρος κεντρικός παρέλαβε το βραβείο του από τον Ρούλη Αγραπιδάκη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος σημείωσε τα εξής:

«Ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί. Γνωρίζουμε ότι από αυτό το ματς και μετά δεν υπάρχει ανάπαυση. Αρχίζει ο πολύμηνος μαραθώνιος. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με σοβαρότητα και χωρίς χαλάρωση. Αυτό κάναμε σήμερα. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Μας βγήκαν και πολύ καλά κάποια στοιχεία όπως το σερβίς και το μπλοκ».