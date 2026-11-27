Την έναρξη πειθαρχικής έρευνας για τα επεισόδια στo «Βελοντρόμ» στο ματς της Μαρσέιγ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας ανακοίνωσε η UEFA.

Η UEFA ανακοίνωσε (27/11) την έναρξη πειθαρχικής έρευνας, για τα βίαια επεισόδια στο στάδιο «Vélodrome» στη Μασσαλία, κατά τη διάρκεια των οποίων οπαδοί της Μαρσέιγ τραυμάτισαν φιλάθλους της Λέφσκι, σε χθεσινό (26/11) αγώνα για την 5η αγωνιστική της League phase του Europa League.

Η UEFA, η οποία «καταδικάζει τα σοβαρά επεισόδια και τη βία» που σημειώθηκαν, «όρισε επιθεωρητές δεοντολογίας και πειθαρχικούς επιθεωρητές για τη διεξαγωγή έρευνας» σχετικά με τα γεγονότα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Υπό έρευνα βρίσκεται επίσης ο αγώνας μεταξύ της Μπεσίκτας και της ισραηλινής ομάδας Χάποελ Μπερ Σεβά -ο οποίος διεξήχθη επίσης χθες (26/11), στη Γεωργία, επίσης για την 5η αγωνιστική της League phase του Europa League , μετά την ανάρτηση φιλοπαλαιστινιακού πανό από Τούρκους οπαδούς, ενέργεια που προκάλεσε δυναμική παρέμβαση της αστυνομίας.