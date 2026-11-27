Η αναμέτρηση στο «Κροίσος Πέρσης» της Νέας Σμύρνης ήταν αυτό που λένε “μην κρατήσετε αιχμαλώτους”. Ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερή του φετινή εμφάνιση, σε μια έδρα που άλλοτε έμοιαζε με πονοκέφαλο, κάνοντας θραύση από το μπλοκ και παίζοντας βόλεϊ υψηλών ταχυτήτων.

Το να παίρνει κανείς 17 πόντους από μπλοκ και άλλους 8 από άσσους σημαίνει από μόνο του ότι κάτι λειτούργησε πολύ καλά. Αν αφήσουμε στην άκρη τα νούμερα και τα στατιστικά, όμως, η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη Νέα Σμύρνη μπορεί να συνοδευτεί μόνο με μία λέξη, άψογη.

Γενικά είναι δύσκολο να βρει αδυναμίες των πρασίνων σε αυτό το παιχνίδι όπου και στα τρία σετ ξεκίνησε με το πόδι στο γκάζι και χτίζοντας άμεσα μια σημαντική διαφορά που έβαλε τον Μίλωνα σε δύσκολη θέση. Δεν είναι καινούργιο το δεδομένο ότι η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου βασίζει μεγάλο κομμάτι της απόδοσής της στο σερβίς. Και αυτό πήγε καλά από την αρχή μέχρι το τέλος σε όλες τις περιστροφές. Αν παίζαμε με τους περσυνούς κανονισμούς μάλιστα οι οκτώ άσσοι μπορεί να ήταν και διπλάσιοι, όσες φορές δηλαδή η υποδοχή του Μίλωνα βρήκε στην οροφή.

Οι πράσινοι είχαν τόσο καλή συνέπεια στη μπροστά ζώνη που δεν είναι μόνο οι 17 πόντοι που κέρδισαν από μπλοκ αλλά και άλλες 17 επιθέσεις του Μίλωνας που αλλοιώθηκαν από το πράσινο μπλοκ. Με απλά λόγια οι παίκτες του Μίλωνα έπρεπε να βγάλουν… λαγό από το καπέλο για να βρουν πόντο. Η υποδοχή του ήταν μονίμως χαλασμένη και η δημιουργία κάτω του μετρίου ενώ την ίδια ώρα ο Ερνάντεζ εκτός από επιθέσεις έπρεπε να βγάλει άμυνες, να κάνει πάσες και έβγαλε και τρεις υποδοχές. Πολύ απλά ο διαγώνιος του Μίλωνα «απενεργοποιήθηκε» με σχετική ευκολία.

Για μία ακόμα φορά είδαμε τον Παναθηναϊκό να εμφανίζεται με διαφορετική σύνθεση ακραίων και ταυτόχρονα ξεκούρασε και τον Βουλκίδη στο κέντρο. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν; Άριστα! Αυτό δείχνει από τη μία πόσο καλά προσηλωμένοι ήταν οι πράσινοι στο πλάνο τους και την ίδια ώρα πόσο καλά προετοιμασμένοι παρουσιάστηκαν σε ένα παιχνίδι με παγίδες. Ο Μίλωνας μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν αλλά κανείς δεν μπορεί να τον υποτιμήσει πόσω μάλλον σε μια περίοδο με νέο προπονητή, κάτι που συχνά φέρνει νέα δεδομένα.

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος δεν υποτιμάει κανέναν αντίπαλο και αυτό έκανε και πάλι αξιοποιώντας και άλλους παίκτες του ρόστερ. Η σεζόν άλλωστε είναι μεγάλη και απαιτητική κάτι που σημαίνει ότι κανένας δεν περισσεύει. Κυρίως, όμως, κανένας δεν υστερεί ούτε σε απόδοση αλλά ούτε σε διάθεση. Αυτό πιστώνεται στον κόουτς του τριφυλλιού. Το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, όμως, είναι πως κεφαλαιοποίησε τις νίκες και κόντρα στον Ολυμπιακό και κόντρα στον Φλοίσβο δείχνοντας τη σταθερότητα που είναι το βασικότερο ζητούμενο. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε μια σεζόν όπου οι στόχοι είναι ψηλότερα από ποτέ.