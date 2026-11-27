Η Νότιγχαμ Φόρεστ άνοιξε το σκορ κόντρα στη Τσέλσι με ωραίο γυριστό σουτ του Ιγκόρ Ζεσούς, προκαλώντας την ιδιαίτερη αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην εξέδρα.

Ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας, πανηγύρισε το γκολ της ομάδας του, φιλώντας μια εικόνα και στη συνέχεια έκανε το σταυρό του, με την τηλεοπτική μετάδοση να καταγράφει την αντίδρασή του.

Μια κίνηση που την έχει κάνει και στο παρελθόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά πάντα δεν περνάει απαρατήρητη από τους Άγγλους, που την σχολίασαν για ακόμη μια φορά.

🚨 JUST IN: Nottingham Forest OWNER Evangelos Marinakis with a STRANGE celebration after they went 1-0 up vs Chelsea https://t.co/6LBWCe8ziN — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 27, 2026