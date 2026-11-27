Μπασκετμπολίστας της Φενέρμπαχτσε και ποδοσφαιριστής της Μίλαν, δυσφημούν τον Ολυμπιακό και την δύναμη της έδρας του.

«Η μισή Ελλάδα είναι Ολυμπιακοί». «Παντού είναι Πειραιάς». Φράσεις που ακούγονται συνέχεια από την πλευρά των «ερυθρόλευκων», για να δείξουν το μεγαλείο και τη δυναμική του κόσμου που ακολουθεί το σύλλογο. Παράλληλα για να μειώσουν όλους τους υπόλοιπους.

Μόνο που υπάρχουν τη φετινή σεζόν κάποια γεγονότα που ακυρώνουν αυτή τη ρητορική. Δείχνοντας μια διαφορετική πραγματικότητα. Πιο… γήινη και ρεαλιστική. Δίχως το επίπεδο της δυναμικής και της μαζικότητας που διατυμπανίζουν από τον Πειραιά.

Ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε συνέντευξη Τύπου μετά από αγώνα στη SUNEL Arena, είχε πει πως είναι εκτός έδρας τα Λιόσια και πως είναι δύσκολο για τον κόσμο, καθώς η περιοχή είναι μακριά από τον Πειραιά.

Υπάρχουν βέβαια και οι εξωτερικοί παρατηρητές. Αυτοί που δεν έχουν κάποια εμπάθεια, δεν έχουν κάποιο σκοπό να μειώσουν τον Ολυμπιακό και απλά εκφράζουν τις απόψεις τους. Κάτι τέτοιο είδαμε τις τελευταίες μέρες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Πρώτα στο μπάσκετ. Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ της Φενέρμπαχτσε, κλήθηκε να απαντήσει ποιες έδρες είναι υποτιμημένες και ποιες υπερεκτιμημένες. Μόλις άκουσε ΣΕΦ, αμέσως απάντησε «υπερεκτιμημένο». Με τον Αμερικανό να δείχνει πως δεν… τρελάθηκε από την ατμόσφαιρα στην έδρα της ομάδας του Πειραιά.

Η συνέχεια δόθηκε από τον Ομάρι Χάτσινσον. Απόλυτο πρωταγωνιστή της Μίλαν στο 4-2 στην έδρα του Ολυμπιακού. Το κατάμεστο «Καραϊσκάκης», όμως, δεν… τρέλανε τον ποδοσφαιριστή των «ροσονέρι». Όταν ρωτήθηκε για την έδρα, είπε: «Το γήπεδο δεν μας επηρέασε, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Τίποτα που δεν έχουμε ξανακούει. Το δικό μας γήπεδο είναι πιο θορυβώδες».

Είναι και οι δύο… Παναθηναϊκοί; Έχουν από παιδιά εμπάθεια με τον Ολυμπιακό και τη δύναμη του κόσμου του; Δύσκολο. Απλά απάντησαν αυθόρμητα για το βίωμά τους στις έδρες των «ερυθρόλευκων» σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.